La Fundació Antoni Tàpies celebrarà una exposició retrospectiva a Barcelona i mostres internacionals per commemorar el centenari i naixement de l’artista. La retrospectiva, comissariada per Manuel Borja-Villel, es farà a la fundació el segon semestre del 2024 i presentarà una selecció d’entre 80 i 90 obres «poc conegudes». Abans de poder-se veure a Barcelona, la mostra s’haurà inaugurat al Museu Reina Sofia de Madrid i viatjarà a Brussel·les. Entre el desembre del 2023 i el desembre del 2024, la fundació impulsarà actes commemoratius i es convidarà altres institucions del país perquè se sumin a la celebració. A partir del setembre del 2022, la galeria Pace, a la seva seu de Nova York, farà una exposició titulada Antoni Tàpies: Transmaterial, comissariada per Natasha Hébert i, durant l’estiu del 2023, la mostra es podrà veure a Los Angeles, coincidint amb el seixantè aniversari de la primera mostra d’Antoni Tàpies als Estats Units a la galeria Martha Jackson.