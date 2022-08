Borredà celebra la primera edició del festival TIFA amb un miler de visitants

Borredà va cloure ahir la primera edició del TIFA, el Festival de Teatre i Família que aposta pels espectacles de creació local adreçats a un públic familiar.

Durant tres dies, el municipi berguedà va acollir una programació molt diversa amb espectacles teatrals, visites guiades, tallers, concerts, mostra de curtmetratges i un mercat dedicat a la fusta. Totes les activitats tenien el fil conductor de relacionar la cultura amb la natura.

Aforaments complets

«Hem tingut molt bona acollida», assenyalava ahir Víctor Borràs, membre del Teatre Nu i un dels organitzadors del festival. Tot i que la pluja va fer acte de presència, «no es va suspendre cap acte», apuntava Borràs, que afegia que «és una bona manera de començar un festival perquè feia falta una mica d’aigua».

Tota la programació va tenir molt bona acollida per part dels assistents. «Hem rebut gairebé un miler de visitants, tant de la comarca com de fora, i els aforaments han estat complets», comentava Borràs, que ja pensa en l’edició de l’any vinent i consolidar el TIFA «a Borredà i al Berguedà».

La fusta i Borredà

La fusta està molt lligada amb Borredà perquè l’explotació d’aquest material va tenir una gran importància al poble. Per aquest motiu, el TIFA va programar el Mercat de la Fusta amb la finalitat de donar a conèixer com es treballa artesanalment i quins són els mètodes que s’utilitzen.

Enric Mir, de Sant Martí de Tous, s’ha dedicat tota la vida al disseny gràfic i va ser professor de Belles Arts a la Universitat de Barcelona. Un cop jubilat, dedica el seu temps a fer peces de fusta. Mir destacava que li agrada anar a diferents mercats per «parlar amb la gent i ensenyar el que faig». Per la seva part, Toni Chueca, exformatger de Borredà, aprofita la llenya del bosc per crear diverses figures amb un torn, i ahir ho mostrava davant d’un públic que el mirava atentament.

Queralt Esquirol, de Creative Laser de Santpedor, manifestava «el gran interès de la gent per conèixer com es dissenyen els diferents productes» i valoraven que fossin fets «d’àmbit local». I Sílvia Bayer, del Taller de la Tieta del manresà Artífex viver artesà, comentava la gran afluència de gent que hi havia «des que ha començat el dia».

Presència local

A part del Mercat de la Fusta, ahir també hi va haver l’actuació del grup local Vacaflai, que fa versions en anglès i català, i algunes de les cançons que va interpretar van ser Boig per tu, de Sau, i Escriurem, de Miki Núñez. Les seves components tenen entre 12 i 13 anys i era el primer concert que feien de manera oficial. Són l’Aina Camprubí, l’Aina Casals, la Mar Gabaldà i les germanes Alba i Annet Molina.