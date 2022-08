«La Fàbrica» de Martí i Pol reviu a Cal Vidal

«No cal que us preocupeu:/ hi ha lloc per a tots./ La fàbrica és un ventre enorme/ -garantit, altrament, per anys i panys-/ que digereix tot allò que es presenta» [...]

Amb aquests versos del poema La Fàbrica iniciava Miquel Martí i Pol el seu primer poemari, titulat amb el mateix nom, que dedicava a la fàbrica i al treball a les colònies industrials catalanes. Un recull poètic on predomina l’opressió, el sofriment i les inseguretats que patien els treballadors, però que no oblida les relacions humanes que s’establien al complex fabril.

Coincidint amb el cinquantè aniversari de la seva publicació, el Museu de la Colònia Vidal i l’Ajuntament de Puig-reig han convidat a vuit artistes, majoritàriament de la comarca berguedana, a més de l’Escola d’Art de Manresa, per reinterpretar l’obra de Martí i Pol. El resultat és un seguit de propostes artístiques -fotografia, creacions audiovisuals, arts escèniques...- que es poden veure i viure en els diferents espais del museu fins a final de mes en una exposició titulada Miralls de La Fàbrica. La mostra, que s’ensenya al públic a través de visites guiades, forma part de la iniciativa La Fàbrica 50 anys, impulsada per la Fundació Miquel Martí i Pol, el Museu Arqueològic de l’Esquerda i l’Ajuntament de Roda de Ter, el Museu del Ter i l’Ajuntament de Manlleu, la fàbrica Roca Umbert de Granollers i el Museu d’Història de Catalunya.

La visita a la mostra

El recorregut ofereix als visitants una experiència immersiva. La visita comença a la nau dels telers amb la narració del poema Balada, amb la veu del cantant solsoní Roger Mas, que acompanya la imatge titulada La noia rossa que treballa als aspis -sobre la qual gira el poema- creada a base de fils de cotó pel fotògraf berguedà Jordi Plana. La visita segueix a l’exterior, en el camí que va de l’antic recinte fabril a la nau dels telers, amb una escultura de l’artista berguedà Joan Canal: una petjada d’uns dos metres que pretén reconèixer la feina feta per les dones treballadores a la Colònia Vidal, titulada L’Elionor, com un dels poemes de Martí i Pol.

La visita permet accedir a un dels més de 120 pisos existents al complex i on es pot copsar l’obra de l’artista berguedà Gerard Viladarga, que penja per les diferents cambres de l’habitatge: fotografies estampades manualment sobre rajola hidràulica i que posen cara a tots els personatges que apareixen a La Fàbrica. L’obra es titula D’ells vull parlar.

L’experiència acaba al remodelat Teatre Nou de la Colònia Vidal, on s’exposen totes les obres creades pels alumnes de l’Escola d’Art de Manresa, acompanyades de l’obra de la dissenyadora gironellenca Queralt Portell, que ha creat un quadre de tres dimensions amb tela i elements del món tèxtil que porta per títol Ordre de producció inspirat en el poema Ordre de fabricació. Al centre de la sala s’hi pot observar la segona aportació de Joan Canal, un llibre de comptes amb portada i fulles de vidre que representa de manera fidedigna els de l’època, incloent-hi el famós «Deber» i «Haber» gravat a la part superior.

Del mateix teatre s’accedeix a una sala que havia estat l’antic escenari. Allí, la navarclina Iris Hinojosa ofereix en viu o enregistrada C.O.S, una acció poètica; i l’actriu gironellenca Alba López amb el director de cinema Joan Frank Charanonnet, interpreten, també en directe o a través d’una gravació, Més enllà de l’Elionor, basat en el poema L’Elionor.

L’experiència no està completa, ja que, tal com explica Jordi Vidal, director del Museu de la Colònia Vidal, «encara falta un mural que anirà al pati de l’antiga escola per a nens» i que crearà el paisatgista gironí Jofre Oliveras. La proposta ha rebut, segons Vidal, «al voltant de cent cinquanta visitants» des de la inauguració, el juliol, una xifra que considera «baixa» però que el director del museu justifica per «les temperatures extremes que hem viscut». Vidal espera rebre més visitants a l’agost per a una mostra que els assistents han valorat «molt positivament».

A més d’aquesta proposta, el director del Museu de la Colònia Vidal explica que tothom qui vulgui gaudir de l’experiència «ho pot combinar amb les visites que brinda l’espai regularment amb un cost extra de 2 euros», afegint que «seguim fent les visites normals i, si se’ns demana, també oferim la possibilitat de descobrir la colònia acompanyat de la lectura de fragments del poemari La Fàbrica». Una proposta que «ja vam iniciar al passat mes d’abril amb la jornada cultural de novel·la històrica de Puig-reig».

Visites guiades els diumenges al Museu de la Colònia Vidal

Les entrades per a les visites guiades seran gratuïtes per a tots els menors de 7 anys i tindran un cost de 5€ per a la resta de visitants. Començaran a les 11.30 hores els diumenges d’agost i no caldrà reservar-les amb antelació. En cas de voler concretar visites grupals o en horaris diferents, es pot contactar amb el Museu de la Colònia Vidal mitjançant el seu correu (museu@museucoloniavidal.org).