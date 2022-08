Das viurà aquest diumenge una nova edició del Das Festival, la cita literària d'estiu que acull el municipi de la Cerdanya des del 2016. Els tres autors convidats d'enguany són Empar Moliner, Albert Roig i Gerard Furest, que parlaran respectivament de les seves darreres novel·les, assaigs i poemaris. Un cop superades les restriccions del coronavirus, la trobada torna a celebrar-se a l'aire lliure, concretament al safareig que es troba al mig del poble (en cas de pluja l'acte es traslladarà a la carpa de darrere l'Ajuntament). La vetllada arrencarà a les sis de la tarda i serà conduïda per Bernat Puigtobella, editor del digital de cultura 'Núvol', que organitza el festival de la mà de l'Ajuntament de Das des del seu inici.

Gerard Furest, autor de l'assaig 'Decàleg irreverent per a la defensa del català' (Núvol, 2021) parlarà de la situació actual del català. El poeta Albert Roig hi presentarà els seus dos darrers llibres: 'Els ulls de la gossa' (Edicions 62), antologia on ha aplegat el gruix de la seva poesia, i 'Posseït' (l’Altra Editorial), un assaig singular on explica les relacions i filiacions literàries de poetes catalans que l’han marcat. Empar Moliner tancarà l’acte amb la presentació de 'Benvolguda' (Columna), la novel·la amb què ha guanyat el darrer premi Ramon Llull.