La cançó ‘Despechá’ ha vist poc la llum, però abans de ser publicada ja es va autoproclamar un dels ‘hits’ de l’estiu més destacats amb un recorregut i una expectativa per part dels fans de Rosalía.

I, després de l’alt seguiment de tots els passos que feia la cantant amb el tema prometedor, ja des dels segons que avançava a la seva gira ‘Motomami Tour’, els vídeos publicats a Youtube recreant com podria ser el tema, o la gravació del videoclip en el seu pas per Mallorca en plena gira, no podia passar per alt la data de publicació del videoclip del ‘hit’.

Així doncs, la cantant no ha dubtat a augmentar les expectatives del videoclip de ‘Despechá’ amb un avançament de 20 segons publicat aquest dimarts a les seves xarxes socials i canals de Youtube, un dia abans de la publicació oficial del vídeo.

El ‘teaser’

A l’avançament de 20 segons que ha presentat, es mostra un ambient alegre i estiuenc a les platges de Mallorca en el qual poder gaudir de la platja a l’estació més càlida de l’any. També, al videoclip podrem veure diverses situacions comunes a la platja: gent passant calor, pícnic en família, nens jugant amb l’aigua, la sorra i les closques del mar... I tot passat per aigua.