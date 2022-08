Una trentena d’artistes d’arreu del món oferiran una mostra d’art, música i gastronomia al Konvent de Cal Rosal. Es tracta de «The Banket», una proposta que s’emmarca dins el projecte internacional «The Great Oven», que va néixer al Líban després de l’explosió de Beirut l’agost de 2020, en què milers de persones van quedar-se sense sostre ni aliment. Amb l’objectiu d’alimentar-se, un grup de persones es van unir per construir un forn comunitari i d’aquí va néixer la iniciativa, que promou la vida comunitària, amb un forn de cuina autosuficient com a eix principal, i la gastronomia i l’art com a pilars del desenvolupament social i cultural del territori.

«The Banket» té com a objectiu recaptar fons per seguir treballant en la construcció de nous forns de cuina autosuficients i comunitaris arreu del món. Les propostes musicals i artístiques, amb noms com Ela Rea, Penguin Cafe, Makuto, Kiss Nuka, Headbirds, Jan Barceló, Jofre Oliveras o Valentina & The Electric Post giraran entorn dels àpats i es realitzaran en el forn comunitari acabat d’estrenar.

El Cerdanya Film Festival encara la recta final del certamen amb el 80% de les entrades reservades per al cap de setmana final, des de la sessió d’avui, liderada per la projeció d’Alcarràs, dirigida per Carla Simón i fins a la cloenda de demà. El festival es tancarà amb la projecció del curt El rellotge, dirigit per Francesc Palau Biel, cineasta local, i la pel·lícula El fred que crema,dirigida per Santi Trullenque, rodada a Andorra i basada en premiada obra de teatre del manresà Agustí Franch, que en signa el guió. El film el presentarà part del seu equip tècnic i artístic en un Casino Ceretà que acollirà l’entrega de premis, per primer cop teatralitzada i dirigia per Xavier Piguillem, i amb la presència dels guanyadors. Hi haurà, també, un còctel amb jazz al Pati del Museu Cerdà obert a tothom.

Paral·lelament a les projeccions (que en la primera setmana han duplicat el nombre d’assistents), les jornades professionals del festival, de tres dies de durada, han tingut la participació de 250 professionals: «han superat les nostres previsions més optimistes».