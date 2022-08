Aquest dissabte 13 d’agost s'acosta el final de l’edició d’enguany del 13è Cerdanya Film Festival amb la presència dels guardonats, cares conegudes i una traca final amb la projecció de la coproducció andorrana “El fred que crema” i una nova gal·la de cloenda teatralitzada.

El certamen s’acosta al final amb un programa in crescendo que comença amb les sessions del públic (votació en directe) dels curtmetratges documentals i dels curtmetratges de ficció, on es decidirà qui s’emporta la nominació directa pels Premis Goya de cada categoria. La tarda continuarà amb la projecció del llargmetratge català en coproducció andorrana “El fred que crema”, protagonitzat per Greta Fernández i Roger Casamajor, amb la presència de part del director del film Santi Trullenque i part de l’equip. Finalment, el vespre clourà amb una reformada gal·la d’entrega de premis teatralitzada a càrrec del Xavier Piguillem i la Teresa Pérez de Rozas (Inestable Ceretana) i la presència de les autoritats polítiques.

En acabat, els assistents podran gaudir del tradicional i recuperat còctel de cloenda amb Jazz Do It als jardins del Museu Cerdà. Actors coneguts, creacions inhòspites, documentals reflexius i històries bèl·liques prendran la gran pantalla del Casino Teatre de Puigcerdà el dia 13 d’agost a la tarda.

Com a colofó del festival, el diumenge 14 d’agost se celebra el final d’aquesta 13a edició amb la projecció sorpresa d’una comèdia d’estiu d’estrena absoluta en cinemes, el film “Caribe, Todo incluido”, dirigida per Miguel Ángel García de la Calera protagonitzada per Hiba Abouk, Cristina Castaño, Marc Clotet, Alejo Sauras i Terele Pávez, entre altres, en una sessió gratuïta com a agraïment al públic que ha passat enguany pel festival.