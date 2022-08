L’Abric Romaní celebra 40 anys de recerca per conèixer les societats neandertals

Es tractava d’acabar un nivell que correspon a un campament neandertal especialitzat en la caça de cérvols fa 60.000 anys, i encetar-ne un de nou. Però, com explica Palmira Saladié, que codirigeix la nova campanya d’excavacions de l’Abric Romaní de Capellades amb M. Gema Chacón i Eudald Carbonell (tots tres de l’IPHES-CERCA), «vam començar dilluns i ja ha sortir un subnivell que ens ha fet canviar els plans inicials». És el que té aquest jaciment, diu, «que sempre dona sorpreses». La campanya, que es tancarà el 26 d’aquest mes, no és una més. Celebra els 40 anys de recerca continuada en aquest jaciment de la Cinglera del Capelló. 40 anys, també, que Eudald Carbonell amb el seu equip van reprendre els treballs allí on ho havien deixat els seus predecessors. L’Abric Romaní s’ha convertit, des de llavors, en un dels jaciments més importants del món per conèixer les societats neandertals. El tret de sortida de la celebració serà avui, a les 21.45 h, a la plaça de la Bassa de Capellades amb el pregó-màping que oferirà Carbonell i el seu equip, coincidint amb la Festa Major de Capellades.