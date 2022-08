L’escriptor Salman Rushdie, de 75 anys i amenaçat de mort des del 1989 per una fàtua (decret religiós) emesa pel règim iranià, va ser atacat ahir per un individu durant una conferència que havia de pronunciar a Chautauqua, en el nord de l’estat de Nova York, a prop del llac Erie i de la frontera amb el Canadà. L’agressor, que va ser immediatament detingut i del qual es desconeix la seva identitat, brandava aparentment un punyal que li va clavar al coll, per la qual cosa Rushdie va haver de ser traslladat d’urgència en un helicòpter a un hospital local. La governadora Kathy Hochul va confirmar dues hores després del succés -aquí, a primera hora de la tarda- que Rushdie continuava viu, encara que no va donar detalls del seu estat, i va precisar que va salvar la seva vida gràcies a un agent de la policia estatal.

«Va ser un agent de la policia estatal el que es va posar dret i va salvar la seva vida, va protegir a ell i al moderador (de la conferència)», va dir en una compareixença davant la premsa. Precisament, Rushdie, que resideix a Nova York l’any 2000, havia de parlar en una conferència organitzada per City of Asylum sobre «la seva experència com a artista exiliat als Estats Units», amb Henry Reese, president de l’organització. Rushdie va passar gairebé una dècada ocult després que el 1989 l’aiatol·là iranià Khomeini dictés contra ell una condemna a mort pública en considerar blasfem contra l’islam el seu llibre Els versos satànics.