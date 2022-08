Castellnou de Bages es consolida com la casa de l’Encuentro de raiz, que pretén crear sinergies entre la música d’arrel tradicional ibèrica i argentina, des de demà fins diumenge.

La trobada serà una experiència vivencial i formativa que, segons Domènec Òrrit, alcalde de la població bagenca, «omple de vida els carrers del nucli històric del poble», ja que, assegura, «durant l’any són gairebé sempre buits».

Aquesta serà l’edició més gran de la trabada que s’haurà fet a Castellnou i tindrà la presència de 150 alumnes d’arreu, 18 professors que s’encarregaran dels tallers que es faran durant tota la setmana, 8 músics convidats i 30 visitants que gaudiran de l’experiència de la trobada.

Hi haurà tallers de percussió –amb nivell d’iniciació, intermedi i avançat–, però també de baix, de guitarra, de vents, de dansa i de cant. Només resten disponibles inscripcions per als tallers de dansa i de vents.

A més a més de la formació, el festival aposta per una oferta de concerts potent amb la presència del músic argentí Juan Quintero, dimarts; Collado Project, un grup que va sorgir gràcies a un Encuentro, dissabte; i la Festa Major de l’Encuentro, diumenge que ve.