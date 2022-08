L’era de Sant Amanç s’estrena avui amb un concert de Carles Cases, sol al piano

El juliol del 2015, la fotògrafa rajadellenca Marta Pich, col·laboradora d’aquest diari, va aconseguir que l’internacional violinista Ara Malikian canviés els grans teatres per la plaça de Rajadell; quatre anys més tard, també el juliol, Pich va proposar un altre concert d’aires totalment radicals: el compositor sallentí Carles Cases amb un recital íntim amb el percussionista Robert Armengol en l’estrena del duet, també a la plaça del seu poble. I amb una pandèmia pel mig, la fotògrafa, especialitzada en fotografia musical, ha decidit no esperar els anys de rigor i aquest dilluns torna a organitzar un concert obert a tothom.

Però, aquesta vegada, a l’era de casa seva, a Sant Amanç, a Rajadell. Un concert molt «rural» per l’escenari –a tocar hi ha les màquines del camp, per exemple– però amb condicions «totalment professionals. Repeteix com a cap de cartell Carles Cases, aquesta vegada en solitari, que interpretarà amb piano de cua un programa titulat Ambos mundos. El concert començarà a 2/4 de 8 del vespre i serà amb taquilla inversa.

Serà la primera vegada que se celebri un concert a l’era de Sant Amanç. Com recorda Pich, «antigament hi havia hagut ball per la festa major que, després, va evolucionar cap a la sessió enllaunada». Per a la fotògrafa serà, poc o molt, «un concert familiar, més emocional» –al nucli, ara, només hi viu la seva família–, que ha tingut la «complicitat del músic, de l’Ajuntament de Rajadell, que col·labora en la infraestructura, i de Pianomet».

Si el bon temps acompanya, l’era serà l’escenari, però si la pluja hi fa acte de presència, que ningú no pateixi: «El farem a l’església de Sant Amanç, que no necessita sonorització» i on, dues hores abans, s’haurà celebrat la missa de la Mare de Déu d’Agost. L’únic dia de celebració litúrgica. Per a la fotògrafa, aquest serà el concert «més personal» dels que ha organitzat al seu poble: «Literalment és com si el Carles Cases vingués a tocar a casa». I, com els anteriors, la raó d’organitzar-lo és, senzillament, «per la il·lusió, per compartir la música amb tothom a qui li vingui de gust».

Cases, que ha tornat d’Itàlia on ha recollit crítiques excel·lents, portarà avui a Sant Amanç Ambos mundos: un, el que formen les seves pròpies composicions; l’altre, amb temes de Lluís Llach, de qui va ser director musical a la dècada dels 80 i amb qui va oferir vuit-cents concerts; de Morricone i els espirituals. Ell sol al piano, un format que cada vegada valora més perquè li permet improvisar i, sobretot, deixar-se anar. El setembre, el sallentí viatjarà del 5 al 12 al Japó per oferir 8 concerts a Kyoto i Tòquio, en format trio.