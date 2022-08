La tercera edició del festival Microscopies s’establirà enguany a l’entorn de la torre de Santa Caterina des d’on els artistes seleccionats s’inspiraran i convidaran a la reflexió dels visitants que hi contemplin les seves obres. L’objectiu del projecte, iniciat el 2020 de la mà de l’Ajuntament de Manresa i el Centre d’Art Contemporani El Forn de la Calç (CACiS), de Calders, és crear un itinerari artístic respectuós amb l’entorn al voltant de l’Anella Verda de Manresa.

L’obra permanent d’enguany la signarà l’escultora barcelonina Marta Pruna i se situarà a l’esplanada de la torre de Santa Caterina. Porta per títol Memòria del Mite. Unes escultures en pedra i fusta de tall escarpat, representacions del cos humà, que remeten als nostres orígens més primigenis. La resta d’instal·lacions, sis en total, seran efímeres i les crearan Xevi Bayona; Ainhoa Goenaga; Eudald Alabau; Javier Rubinstein; Eulàlia Llopart i Oriol Teixidor. A més , hi haurà dues accions: un itinerari poètic (amb la poeta Elena Sixto, dissabte 27, 19.30 h) i dansa (amb la ballarina i coreògrada Laura Bataller, diumenge 28, 20 h). El festival se celebrarà del 26 al 28 d’agost, a partir de les 6 de la tarda.

L’objectiu final de la proposta és que, sumant edicions, s’incrementi el nombre d’obres artístiques a l’entorn natural de Manresa. Aquest any, el projecte se suma als actes de Manresa 2022, i per aquest motiu s’ha escollit col·locar les diferents instal·lacions de la mostra a l’entorn de la torre de Santa Caterina, que coincideix amb l’últim tram del Camí Ignasià. A més, l’espai és un mirador des del qual es pot observar la capital del Bages, el Collbaix, la muntanya de Montserrat, i en dies clars, algunes serralades dels Prepirineus.

L’organització proposa un recorregut tradicional per accedir als peus de la torre de Santa Caterina, partint del Pont Vell, passant pel barri de la Guia i vorejant la muntanya. Un camí que es manté en gairebé la seva totalitat tancat per marges d’una banda i parets de pedra seca per l’altre, utilitzades de manera recorrent fa anys per a delimitar els camps d’oliveres que encara l’envolten. L’altra possibilitat per accedir a l’espai on es podran veure les obres d’enguany, comença al pàrquing del Camí dels Corrons i segueix per la pista que porta als peus de la torre.