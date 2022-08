‘Alcarràs’ fa el salt aquest divendres a les plataformes audiovisuals. La pel·lícula de Carla Simón es podrà veure a Prime Video, Filmin, iTunes, Movistar Plus+, Vodafone, Orange, Google Play i Rakuten. La cinta, que acumula 365.000 espectadors a les sales de cinema espanyoles i més de 2,2 milions recaptats a taquilla, s’ha estrenat recentment al Sarajevo Film Festival, als cinemes d’Alemanya i Holanda i la setmana que ve arriba a Grècia i properament al New York Film Festival. En declaracions a l’ACN, el director editorial i cofundador de Filmin, Jaume Ripoll, afirma, respecte l’èxit d’’Alcarràs’, que “l’èpica de la quotidianitat és més rellevant pels espectadors d’avui que la falsa èpica dels ordinadors” i els efectes especials.

La pel·lícula de Simón arriba a diverses plataformes i una d’elles és Filmin. El seu director editorial i cofundador de la plataforma, Jaume Ripoll, celebra, en declaracions a l’ACN, que la pel·lícula arribi a Filmin poc després d’estar entre les 30 pel·lícules preseleccionades als Premis del Cinema Europeu i a una setmana que s’anunciïn les pel·lícules espanyoles preseleccionades per l’Acadèmia espanyola per anar als Oscar. També creu que serà una gran oportunitat pels espectadors que encara no l’han vista o pels que volen tornar a veure.

Ripoll afirma que ‘Alcarràs’ defuig dels prejudicis que es poden tenir vers un cinema més de personatges i contemplatiu. “Si alguna cosa ha aconseguit molt bona ‘Alcarràs’ és fer que tu com espectador formis part de la família protagonista i quan acaba el viatge tu en siguis un membre més”. Ripoll remarca que a la vegada Simón ha aconseguit que l’espectador senti que està veient una història real i que no és ficció. Creu que la directora demostra el seu talent i capacitat de risc: “’Alcarràs’ és una pel·lícula molt arriscada”.

“L’èxit de la pel·lícula en cinemes i festivals ens indica el camí a seguir com a industria amb films de pressupost mitjà-alt, que no són thrillers ni tenen efectes especials ni siguin pel·lícules èpiques. A vegades, l’èpica de la quotidianitat és més rellevant pels espectadors d’avui que la falsa èpica dels ordinadors”, assenyala el director editorial de Filmin.

Ripoll remarca que a Filmin han seguit la trajectòria de Simón. “Vam estrenar ‘Estiu 1993’ i programar els seus curtmetratges i completem aquest cicle de la directora amb ‘Alcarràs’”, afirma.

365.000 espectadors

Aquest mes d’agost la cinta acumula ja 365.000 espectadors a les sales de cinema espanyoles. En el que portem d'any, segons dades del Ministeri de Cultura anunciades la setmana passada, el film espanyol més vist a l'Estat, amb diferència, és 'Padre no hay más que uno 3', de Santiago Segura, que suma tota sola gairebé 2 dels 5 milions d'espectadors de cinema estatal. En segon lloc se situa 'Alcarràs', de Carla Simón amb 2,2 milions recaptats a taquilla.

'Alcarràs' també ha catapultat el número d'espectadors de cinema en català a nivells rècord en la primera meitat del 2022. Segons una anàlisi de l'ACN a partir dels anuaris estadístics de Cultura entre el 1997 i el 2020 i de dades de Comscore facilitades per l'Institut Català d'Empreses Culturals (ICEC) del 2021 i 2022, mai des de com a mínim fa 25 anys s'ha arribat al 5% d'entrades de cinema en català venudes en un any complet. Amb tot, la dada en els primers cinc mesos i mig del 2022 se situa en el 6,7%, gràcies a l'estrena del premiat film de Simón. En només dos mesos, l'impuls de la pel·lícula ja és equiparable al de 'Pa Negre', amb 230.000 espectadors en català. El film d'Agustí Villaronga en va sumar 246.488 entre 2010 i 2011.

Argument

'Alcarràs' narra la història de l'última collita de fruita d'una família a una finca d'Alcarràs abans que els propietaris hi instal·lin plaques solars. Després d’’Estiu 1993’ la cineasta torna a gravitar les relacions familiars, tot incorporant-hi el xoc entre diverses generacions que viuen juntes. Simón ressalta que la família és el motor de conflictes i de "moments molt bonics" i reconeix que tenia ganes d'expressar "com l'energia i les emocions d'una família es mouen com un tot".