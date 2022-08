Arrenca la setena edició del Giracirc. Aquest dissabte a les 11 del matí l’alcalde de Collsuspina donarà el tret de sortida al certamen que finalitzarà la vesprada del diumenge 21, i que farà passar per Collsuspina fins a 10 companyies i un projecte de Circ Social. Un total de 11 espectacles es presentaran durant el Festival d'enguany.

L’artista local Moi Jordana presenta Le Petite Cirqué, un espectacle encara en procés de creació que tindrà aforament limitat i l’entrada tindrà un preu de 3€. Moi realitzarà fins a quatre funcions durant els dos dies de festival.

Hi haurà un espai amb food trucks per poder menjar, i de 15:00 a 17:00 un espai obert de malabars al Local Social. El pàrquing per a visitants serà a l’entrada del poble i té un preu de 2€ per tot el dia.

Dissabte al matí a l’escenari Cruïlla, la Cia La Lolamento, iniciarà amb Lolamento però soy Polipatètica una representació que comença amb molta energia els espectacles de carrer. A continuació, Cia Viral Circ presenta L’art del Somni un espectacle delicat des de l’aire.

A la tarda, la Cia La Churry, a l’escenari Cruïlla, presenta el seu divertit Wooooow!, després, a la Plaça gran, Moi Jordana Cia de Circ farà la segona funció de Le petite Cirqué. Avançada la tarda la Cia Tintilaina, a l’escenari Trapezi, presentarà Sincronia, un espectacle amb aeris, bicicleta acrobàtica, i altres disciplines en una actuació molt complerta. Gairebé a les 20:00 els sempre presents Cia Circo Los, presenta a l’escenari Monocicle, Kasumay, un espectacle multidisciplinari i d’execució tècnica perfecte. Per tancar la primera jornada, a la nit, la Cia Foc deLuxe presenta Maragda el foc.

Diumenge al matí, a la Plaça gran, Moi Jordana Cia de Circ farà la tercera funció de Le petite Cirqué. A les 12:15 la Cia Tager, a l’escenari Cruïlla, presenta El guardià dels jocs. A continuació, a l’escenari Trapezi, el projecte de Circ Social mostrarà part de la tasca desenvolupada durant quatre mesos, serà un moment entranyable i significatiu del propi festival.

Després de l’espai obert de malabars i zona de restauració, a l’escenari Monocicle, el pur circ arriba de les mans de la Cia Circ Vermut que presenta el seu segon espectacle Absurd. A les 18:00, a la Plaça major, última funció de Le petite Cirqué. La Cia La Trena tancarà el festival de la millor manera amb el seu últim Combinat de Circ.