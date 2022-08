Un dietari antic revela el cas del pagès que es va fer ric esquivant la fil·loxera

Remenant calaixos en temps de confinament, a Josep Maria Baraldés li van sortir uns exemplars de l’Hola i el Garbo dels anys 50 i una llibreta bufada de tapa verda amb les anotacions que el besavi va escriure en el tombant de segle constatant que la compra de peus americans per evitar la queixalada mortal de la fil·loxera no anava desencaminada. Tot el contrari: en Josep Baraldés i Ribó es va fer ric i va comprar el mas La Sala, al terme de Castellnou de Bages, on fa dos anys va ressuscitar un dietari generós en comentaris tècnics i notes de societat.

«El besavi era un innovador i un home avançat a la seva època», assegura Josep Maria Baraldés, besnet del masover que als 31 anys ja era propietari havent sabut veure venir una tragèdia en forma de plaga que va delmar la vinya catalana. «Era jove, llançat, i va passar de masover de l’Aguilar a propietari de la Sala», afegeix el parent i exalcalde de Castellnou de Bages.

A la Sala s’hi arriba des del Serrat de Castellnou rodant per un camí ample; el mas, amb bones vistes, queda «a quilòmetre i mig», explica el Josep Maria, de la riera de Bellver, que marca el límit amb el municipi de Callús. El cos central de la casa es va anar ampliant amb el pas dels anys, però dins encara s’hi observen les voltes característiques del celler on s’hi abocava el raïm i la premsa que elaborava el vi. «Aquí baix hi fem vida», apunta l’amo de la finca, indicant una cuina i un menjador que desperten ganes de fer un esmorzar contundent, una llarga sobretaula, una becaina d’hivern amb l’escalf del foc.

Pujant per una escala de graons ferms, s’arriba a les estances superiors del mas, gabinets de curiositats d’un mon rural que perviu en els seus fòssils, paisatges i retrats a la paret, escuts d’armes, estris de feinejar el camp, mobles ancorats en el temps. Del calaix d’una còmoda que encara fa goig, Baraldés en treu la Llibreta de la Vinña Maricana que el seu avantpassat va acabar desant qui sap on, ignorada durant dècades, un trasto més, com les velles tisores de podar que llueixen la pàtina demacrada del rovell a la portada del llibre que recull les notes del besavi.

«Faig fullejar les pàgines i ho vaig ensenyar a la Montse», recorda Baraldés en referència a Montserrat Perramon, llicenciada en Filosofia i Lletres en l’especialitat d’Història. «És un document bastant únic», assegura aquesta professora ja jubilada, filla de Manresa.

El tractaven de «loco»

Passa sovint que als innovadors els tracten de rucs i temeraris. «El valor de la llibreta és que ens explica, de primera mà, què va significar per a la pagesia del Bages l’arribada de la fil·loxera i, alhora, les primeres reaccions que hi va haver», comenta Perramon. De fet, «que se sàpiga», Baraldés «va ser el primer pagès de la comarca que es va avançar a la plaga i, abans que fos aquí, va anar arraconant els ceps vells per plantar en el seu lloc peus americans».

La primera anotació que va fer el besavi és del 1888, sense especificar una data concreta. Diu: «Hem començat a plantar els primers ceps americans. Els hem anat a buscar en el criadero de Girona, ceps anomenats ripària de Montpeller. Els hem fet arrelar a l’hort per fer-los l’any vinent a la vinya. Aquest any no es coneix en el Pla de Bages fil·loxera sinó a la Portella d’Avinyó».

En unes poques línies, Josep Baraldés se’ns apareix com un masover coneixedor de l’ofici i prou inquiet com per desplaçar-se i comprar aquests ceps americans que havien d’esquivar l’acció devastadora de la fil·loxera. Ens indica, a més, que el mal encara no ha arribat al territori però n’és proper. I ens aporta algunes dades tècniques sobre el món de la viticultura.

Les anotacions són escasses, una per any, com un recordatori d’allò més rellevant succeït en els darrers mesos. «Va començar d’enverdir la fil·loxera en esta de Castellnou», escriu el 1890. El 1893 és una pàgina en blanc, i a partir del 1894 s’esplaia més, en una successió d’apunts que s’acaben el 1905.

Per a un amant de les formes tradicionals, el dietari és una joia. Baraldés deixa escrit, en les primeres línies del 1894, que «aquest any hem plantat la plantada de la barraca que es compta de sobre els cuatendres hasta la malvasia. En ’vien capigut 3.000 ceps». I, tot seguit, detalla quants de cada classe: «700 riprestris ailots, 500 girons, 600 ripresti comú de fulla salvatge, 400 forbots de la millor classe, 800 comuns de vàries classes». Més informació: «a plantar aqueixos dits ceps hem estat 400 jornals, a estovar la terra dels ceps que ens han sobrat». I explica que «n’hem vengut 1.300 an el Casamitjana i 1.000 an el Quinqué de Súria».

L’anotació no és sobrera perquè ens indica com va començar a fer diners en Baraldés. Tal i com apunta Perramon, «la majoria dels pagesos creia que la fil·loxera faria malbé els ceps però acabaria passant i es recuperarien, fins que va arribar un moment en que van veure que s’havien d’espavilar, i el Josep, que havia comprat ceps a l’engròs, molts a Figueres i el sud de França, els va començar a vendre a gent de la comarca i també de territoris més llunyans, ja que els pagesos van veure que se’n podien refiar». El besnet afegeix que «el besavi, els peus americans, els va comprar a milers».

Josep Baraldés, però, no es va limitar a posar per escrit les operacions, les transaccions i les feines del camp que duïa a terme. També es permet el plaer roent de la venjança: «a quins en els primers anys, que nosaltres començàvem de plantar ceps americans, se’n burlaven més i ens tractaven de locos, avui venen i ens demanen explicacions i ens compren ceps. I com que no saben anomenar cap classe, sinó ceps americans, per donar-los a comprendre que les burles fan com les professons, que se’n tornen allà on surten, els donem les classes que ens fan més fàstic i els se’ls fem pagar a bon preu».

En Josep Maria Baraldés té clar que el besavi «era un home llest», i Perramon explica que «de masover ja organitzava el treball d’altres cases, era pagès i negociant». Espavilat o afortunat, va tenir una visió que li va arreglar la vida.

L’enveja no et fa menjar pa

A la Sala no hi ha vinya des dels anys 90. La finca té 120 hectàrees per al conreu i la criança de porcs i vaques. La nissaga camperola continua. Fa a la vora d’un segle i quart, Baraldés plantava i empeltava, provava, quan no li sortia bé un experiment, una classe de cep patia la calor, queia una pedregada o apareixien els lladres, sabia rectificar. «Aqueix any», escrivia el 1895, «han estat visitats per moltes persones de molt lluny i de molt a prop, de molt intel·ligentes i de molt ignorants en aquest assumpte, i els ceps d’en dia en dia van de bé a més bé».

Baraldés havia esquivat la malaltia de la vinya i el seu olfacte l’havia enriquit. El 1897, explica, «hem vengut ceps an els homes més temeraris de la comarca», i detalla les condicions que imposa als Tonets, uns pagesos a qui cedeix dues vinyes de cal Batista. Les clàusules deixen clar que només els permet conrear vinya, el negoci que el masover sap que li reportarà més ingressos.

Entre ceps, empelts, negocis i reflexions, el dietari també es fa ressò de les novetats domèstiques, com el naixement dels fills. Després de dos anys sense una sola lletra escrita, el 1903 ens informa de la compra de la Sala de Castellnou de Bages, que també inclou la casa contigua de Viladerran, «an l’excel·lentíssim senyor marquès de Palmerola i conde de Fonollar i sus ermassos pel preu de 5.200 duros». Pel que sembla, Baraldés es va interessar inicialment pel mas Vilatorrada, però l’absència del propietari, el marquès d’Alella, que era a París, va canviar els plans.

Josep Baraldés i Ribó i la família no es van instal·lar a la nova casa fins el dia de Reis del 1904. I en un paràgraf de les pàgines dedicades a l’any anterior, deixa per a la posteritat tota una declaració d’intencions: «Com que ja tinc 31 d’anar per masover vull provar d’anar per amo, perquè la gent tots enraonen perquè sí, i més de les vegades per malícia, perquè totes les persones en general són envejoses i prediquen el que no creuen, i envegen si un està en camí de menjar pa».