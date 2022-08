La maquinària gegantina de Hollywood sempre ha estat molt sexista i, conseqüentment, fins i tot les seves grans estrelles femenines han tingut (i tenen) nombrosos dificultats per mantenir-se en un primer pla amb papers mínimament suggeridors.

Diane Keaton no s’ha pogut lliurar dissortadament d’aquest destí. La formidable actriu s’erigí en els anys setanta com una de les muses del cinema estatunidenc més creatiu i intel·lectual. Es convertí en una veritable icona amb títols tan paradigmàtics com El padrino, Annie Hall i Buscando a Mr. Goodbar. La qualitat de les seves pel·lícules ha minvat, però, ostensiblement en les últimes dècades, i ha sobreviscut artísticament treballant en productes menors com El padre de la novia i Cuando menos te lo esperas. Aquest panorama tan poc engrescador no canviarà amb la seva darrera cinta que arriba a les nostres pantalles, Con canas y a loco, que ens apropa a una noia de trenta anys, Mackenzie, que es sent desbordada per tots el compromisos personals i professionals inherents a la seva edat. El seu ideal és tenir més de seixanta anys per poder gaudir d’una vida tranquil·la i relaxada... i el seu somni esdevé realitat quan es transforma sorprenentment en la Rita. Però descobrirà finalment que, com sentencia un proverbi oriental, el pitjor que ens pot succeir és que cristal·litzin els nostres desitjos. El tercer llargmetratge de Katie Aselton pertany al subgènere de les comèdies fantàstiques amb unes protagonistes que assumeixen el cos (i l’edat ) d’una altra persona. Big, El sueño de mi vida i Vicervesa són alguns exemples d’aquest registre humorístic que ens ha donat bàsicament productes de segona fila. El llistó no pujarà precisament amb aquesta discretíssima i insulsa Con canas y a loco, una faula amarada d’una moralina embafadora i conduïda per una histriònica Diane Keaton.