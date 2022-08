José González de Sande, Josep Pont i Roca i Domènec López Alió són els guanyadors del 16è Concurs de Fotografia del Berguedà 'Memorial Joan Ribera i Fornells', els premis del qual es van lliurar ahir diumenge al monestir de Sant Llorenç, a Guardiola de Berguedà. La convocatòria va reunir 171 obres entre les tres categories a concurs -"Berguedà", "Guardiola de Berguedà" i "Activitat esportiva al Berguedà"- i va repartir 1.080 euros en premis.

Els sis premiats van ser:

Premi Berguedà (84 obres a concurs):

Primer premi. José González de Sande, per l'obra "Aigua corrent"

Segon premi. Marc Elias Pallarés, per l'obra "Ferrús entre boires"

Premi Guardiola de Berguedà (35 obres a concurs):

Primer premi. Domènec López Alió, per l'obra "La penya"

Segon premi. Andreu Noguero Cazorla, per l'obra "Església de Guardiola"

Premi Activitat esportiva al Berguedà (52 obres a concurs):

Primer premi. Josep Pont i Roca, per l'obra "Albatros"

Segon premi. Carme Santaeularia Armengou, per l'obra "Cap amunt"

El jurat va estar format per Santi Suso, representant de la família Ribera; Manel Escobet, designat per l'Arxiu Comarcal del Berguedà; i Manuel Lupión, designat per la Federació Catalana de Fotografia.

El concurs està organitzat pel Consell Comarcal del Berguedà, l’Arxiu Comarcal del Berguedà, l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i compta amb la col·laboració de l’Agrupació Fotogràfica Taller d’Arts i Oficis (Aftdao), que té el reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia.

L'alcalde de Guardiola de Berguedà i president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, va comentar en l'acte de lliurament dels guardons que el certamen "ens mostra el talent berguedà en el món de la fotografia”, un ofici i una pràctica artístiques en les que va destacar el guardiolenc Joan Ribera i Fornells. Lara també va fer esment de "la sensibilitat i la passió pel Berguedà, una comarca amb una gran riquesa natural i també patrimonial i històrica”. En l'acte, al qual també hi van assistir Maria Victòria Ribera i Joan Ribera fill, així com Abel Rubió, responsable de l'Arxiu Comarcal del Berguedà, i Àngels Arasa, regidora de Cultura al consistori guardiolenc, es va projectar un audiovisual de Joan Ribera i Fornells i es va poder escoltar un concert del Duo Enxebre.