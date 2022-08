El nucli històric de Castellnou de Bages ha tancat amb rècord d'assistència l'edició 2022 de l'Encuentro de Raiz ibèric-argentí. L'esdeveniment va aplegar, des de dimarts passat, fins a 180 músics vinguts d'arreu per a participar en la multitud de tallers que s'han anat desenvolupant durant tota la setmana i que van culminar ahir amb la Festa Major de l'Encuentro quan tots els assistents van brindar un concert que posava la cirereta del pastís a la trobada d'enguany.

El públic assistent va viure intensament un concert on els aprenents van oferir una mostra de la millor música i ball d'arrel tradicional ibèric-argentí. El compositor i guitarrista argentí Juan Quintero i el percussionista català Aleix Tobias han estat els directors artístics i han comptat amb l'ajuda de tots els professionals que han actuat com a professors: el mateix Tobias, Martí Hosta, Marcelo Woloski, Antonio Sánchez Barranco, Angelo Manhenzane i Fran Luca en percussió; Juan Fran Ballestero, Martí Serra i Pablo Jiménez en vent; Quintero, Exequiel Coria i Darío Barroso en guitarra; Quintero, Rusó Sala, Carles Dènia i Ana Rossi en cant; i Karen Lugo, Naiara Armendáriz i Lucía López en dansa.

L'encuentro de Raiz ibèric-argentí 2022 ha gaudit dels concerts de Juan Quintero amb la col·laboració especial de Sílvia Pérez Cruz el passat dimarts i del concert de Collado Project el passat dissabte. L'alcalde de la població bagenca Domènec Òrrit expressa que «amb aquesta iniciativa, Castellnou de Bages reafirma la seva aposta en les activitats culturals com a element d'identificació».