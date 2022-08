L’estudi sobre els primers llibres impresos a Manresa fa aparèixer una Passió perduda

El filòleg manresà Carles-Jordi Guardiola farà donació a la ciutat d’un exemplar de la Passió escrita per fra Antoni de Sant Jeroni que el 1798 va publicar l’impressor Ignasi Abadal. Un text amb la representació teatral de la mort i resurrecció de Crist que és l’única de les quatre Passions del segle XVIII que l’autor del treball Primers llibres i opuscles impresos a Manresa fins fa poc no tenia localitzada en cap biblioteca del país.

Fa dos anys, Guardiola va penjar a la web del Centre d’Estudis del Bages la versió digital de la recerca que testimonia les 56 publicacions que es van imprimir a la ciutat durant la divuitena centúria. Juntament amb la relació dels llibres i els opuscles -van quedar fora de la llista els fulls solts, es a dir, goigs, reials cèdules i la literatura administrativa-, Guardiola va donar notícia dels dos focus impressors actius a la Manresa del XVIII: la nissaga d’origen moianès Abadal i Domingo Coma, «de qui pràcticament no en sabem res».

Dos anys després, l’estudi ha pres forma de llibre amb el segell editorial Parcir. En la pàgina 40, explica que, a més de les tres Passions que ja té controlades, «Una altra impressió de 88 pàgines amb tres gravats només la conec perquè Pep Vila la inclou a Dos impresos facsímils de la passió catalana del segle XVIII (Vic, 1773 i Manresa, 1798). Tot i la seva col·laboració, no ha estat possible localitzar l’exemplar». Aquestes paraules les podrà esmenar Guardiola en futures reedicions del llibre perquè ha aparescut un exemplar de la quarta reimpressió de La gran tragedia de la passio y mort de Jesucrist Nostre Senyor, representada en Manresa a benefici del Sant Hospital de Pobres Malalts de la Mateixa Ciutat, per alguns devots de aquest divino Misteri, en tots los Dijous, y Festas de Quaresma del Any 1774.

«Fa poc, en Pep Vila em va explicar que li havia arribat aquesta peça; la tenia una confraria de Girona en risc de desaparició, algú va decidir que el llibre no s’havia de perdre i li va donar a ell, que és un especialista en cultura popular», explica Guardiola. I afegeix que ja ha parlat amb la regidoria de Cultura per fer la donació i intentar organitzar una exposició amb exemplars del primer segle del que se sap que es van començar a imprimir llibres a la ciutat.

De Passions, tal i com explica Guardiola, en consten quatre, les dues primeres datades el 1774 i les altres dues pràcticament un quart de segles després, el 1798. El títol abans esmentat correspon a la que es podria considerar la primera edició, ja que l’altra del 1774 llueix a la portada un encapçalament encara més ampul·lós perquè adverteix que s’hi han fet correccions: després del títol, hi diu Novament corregida dels errors que se han reparàt en altre que se imprimí en lo present any per haverse posat moltas cosas, que no se representaren, y deixat las ques veuràn à esta, que es á la lletra lo ques representà, y à la que va anyadida la Conversiò de la Magdalena, y la entrada triumfant de Christo en Jerusalem, y á la fi la trihumfant resurrecciò.

La segona part del títol és absent en les reimpressions de 1798 i ara Manresa tindrà un exemplar representatiu d’aquest gènere dramatúrgic de temàtica religiosa. Els que va localitzar Guardiola estan entre la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona. «Jo només tenia una fotocòpia, que es reprodueix en el llibre, però no havia trobat cap exemplar», apunta el filòleg manresà, rellevant especialista en la figura de Carles Riba i fundador del segell editorial La Magrana.

«Espero que el llibre generi noves recerques i que en surtin fils que algú estiri», confia l’autor, que adverteix de les dificultats que hi ha sovint per datar amb tota exactitud les publicacions. «Hi ha un llibre, el Jardí Serafich, que consta com a publicat el 1705, però la data no quadra amb la presència de l’editor a Manresa», indica. «Es donaven llicències i quan es publicava el llibre es posava la data de la llicència», afegeix Guardiola, advertint també del tràfic de compra i venda que hi havia.