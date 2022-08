El vestíbul del teatre Kursaal de Manresa llueix una imatge totalment renovada amb una millora significativa de les seves bondats energètiques i sonores. Una millora que representa la primera inversió, de 167.000 euros, que permetrà a l’equipament manresà ser molt més eficient amb relació a la despesa energètica.

La nova entrada del Kursaal suposa un canvi radical en dos aspectes que «tant espectadors com treballadors notaran», segons comenta Jordi Basomba, gerent de Manresana d’Equipaments Escènics. El canvi visual més notori el protagonitzen la presència d’unes cortines als costats d’on se situen les escales que donen accés a l'amfiteatre i al restaurant, «que tenen una doble funció», ja que «no només donaran el vestíbul una ambientació teatral, sinó que impossibilitaran la fugida de l’escalfor cap a la part superior de l’equipament». Precisament, també és doble el propòsit que es persegueix en canviar el sostre, d’on s’han eliminat els conductes de calefacció i s’han substituït per uns focus led que «continuen afavorint l’ambientació» i que, gràcies a l’ús d’unes plaques que insonoritzen l’espai, «acabaran amb els problemes que els recepcionistes tenien quan s’hi acumulava molta gent».

La nova imatge de l’entrada es complementarà amb la presència de fins a tres pantalles que «serviran a l’equipament per compartir la seva programació o avisar al públic de noves actuacions». Dues d’aquestes pantalles són verticals i se situen darrere del taulell, mentre que l’altra és a l’entrada dreta de la platea. Tot i l’anterior, encara falten implementar algunes obres informatives rellevants com les de senyalització.

La il·luminació també ha estat «un punt fonamental a tractar» comenta Basomba, que té previst que «durant aquest mes de setembre es canviïn tots els punts de llums de la Sala Gran», i que durant el que resta d'any, el canvi sigui efectiu «en els més de 1.000 punts de llum de l'edifici». Una tasca que el gerent de Manresana d’Equipaments Escènics destaca tenint en compte que els llums de led «reduiran el consum energètic en un 85% respecte als actuals, i que duren al voltant de cinc vegades més».

Ja a l’interior de la Sala Gran, l’equip de tècnics «ha fet passar més de 2 km de cablejat pels extrems de l’espai» evitant així els problemes recurrents relacionats amb la seva presència exterior que s’havia de connectar a la taula de so situada a la part posterior de la platea. Una taula que també es té previst canviar, tot i que Basomba confessa que «no sabem on és ni quan ens arribarà», a més de compartir que «ja ens han exigit dos augments en el cost d’aquest element», que es combinarà amb el nou cablejat, que pot transportar el so mitjançant fibra òptica, i d’aquesta manera augmentarà la qualitat sonora dels espectacles.

La part posterior de l’escenari també gaudeix d’un canvi que Basomba qualifica de «molt important». Es tracta de la creació d’una porta individual que «permetrà als treballadors poder entrar i sortir de l’equipament sense haver d’obrir la porta destinada a l’entrada dels camions», que s’utilitza quan s’han d’entrar al teatre els elements necessaris per a l’actuació de les diferents companyies o grups de música i que suposava una pèrdua de temperatura molt considerable darrere l'escenari. Una millora que els treballadors del Kursaal ja han expressat que funciona.

Com a darrer element a destacar, el gerent de Manresana d’Equipaments Escènics ha compartit els detalls d’un projecte que, per a l’any que ve, pretén posar 40 plaques fotovoltaiques a la teulada de l’equipament, «que farien front a la totalitat de la despesa energètica durant el dia de tot l'edifici», i que «s’amortitzaria en un període d’uns quatre anys».

L’alcalde de Manresa Marc Aloy, ha expressat la seva «il·lusió» davant aquesta millora dels espais, i ha avançat que l’ajuntament «pretén implementar una partida d’uns 50.000€ anuals per a renovar l’equipament», a més de destacar la importància que han tingut els fons Next Generation (92.000€) i l’aportació de Manresana d’Equipaments Escènics (20.000€) per a completar el projecte.