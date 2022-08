El Museu de Solsona presentarà en públic la talla romànica de la Mare de Déu amb el Nen que la Generalitat de Catalunya ha comprat a Liliana Godia, que n'era la propietària com a hereva del fons de la col·lecció del seu pare, Francisco Godia. Aquesta peça ja es va veure a Solsona el 2016 amb motiu de l'exposició Sub Tuum Praesidium. La imatge de la Mare de Déu al Bisbat de Solsona, però estava fora dels circuits d'exhibició permanents des del tancament de la Fundació Godia de Barcelona l'any 2015.

La presentació tindrà lloc el dissabte 3 de setembre a les 18 h, en un acte en el que la historiadora de l'art Immaculada Lorés parlarà de la importància artística de la imatge, que està datada a l'entorn de l'any 1200. Per la seva part, l'historiador Ramon Planes parlarà de les vicissituds viscudes per la peça al llarg del temps. La figura de la Mare de Déu amb el Nen es podrà veure els dies 9 de setembre (d'11 a 18.30 h) i 11 de setembre (d'11 a 14 h) en una ubicació temporal a l'espai del transsepte de la catedral que hi ha dins del mateix museu.

La talla forma ara part de la Col·lecció Nacional de Catalunya i es diposita a Solsona perquè la figura segueix el model la Mare de Déu del Claustre. Tal i com s'explica des de l'equipament, "són molts els detalls comuns entre ambdues imatges: el pentinat amb trenes, la disposició dels plecs de la roba, la corona, l’orfebreria que cenyeix el genoll dret o la postura del Nen a la falda de la Mare. Fins i tot les seves mides són similars, essent totes dues obres de gran format, cosa gens habitual en la imatgeria romànica".