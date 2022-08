Aquest proper dijous sortirà a la venda l’obra guanyadora de la segona edició del Premi Emili Teixidor, obra de l’autora valenciana Irene Verdú i amb il·lustracions de César Barceló.

Segons explica Verdú, Embolic a la Biblioselva surt «d’una de les funcions que les biblioteques tenen assignades: la formació d’usuaris infantils, que consisteix en explicar el funcionament de la biblioteca al públic de més curta edat de la manera més lúdica i divertida possible». Per això, els protagonistes són uns animals, com la senyoreta Zebra, a qui li encanta treballar de bibliotecària, sempre envoltada de llibres, però necessita que algú li agafi relleu perquè es vol agafar unes vacances. Les necessita, ja que porta molt temps treballant. La crida fa que nombrosos animals vagin passant per la Biblioselva, provocant més d’un enrenou.

El jurat, format per la directora de La Galera, Pema Maymó; la periodista Antònia Justícia; l’escriptora Anna Canyelles; la llibretera Fe Fernández; i l’escriptora i editora Laura Espot, van premiar Verdú per «haver creat una història fresca i alegre, per convertir un indret simbòlic (...) en un espai de diversió memorable i per l’aportació lúdica a través del llenguatge i la repetició». Verdú, nascuda a Oliva, es va endur un premi de 2.500 euros.