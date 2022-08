Cucurbitàcides, del demo de Keramikós, era un dels estudiants més discrets de l’Acadèmia, l’escola que Plató havia fundat als jardins dedicats a l’heroi Academo, a les afores d’Atenes, i que el gran filòsof havia consagrat a les Muses. Més aviat esllanguit, esblaimat de cara, curt de cames i panxut, Cucurbitàcides havia hagut de suar la cansalada per aprendre geometria, requisit indispensable per entrar a la prestigiosa escola. Ho havia fet amb l’halitòsic professor Escarafallos, que amania les lliçons amb tocaments del cuixam dels alumnes en els moments àlgids del teorema de Tales.

El mestre Plató no l’apreciava massa. El solia deixar de banda quan repartia la teca als àgapes. Per això, molts cops li servien el brou negre espartà per comptes de la sopa de congre estil Nereo de Chios. Davant dels altres condeixebles, Cucurbitàcides se sentia atuït, no encertava mai les paraules, semblava un xic toix, però el fet d’haver estat admès a la congregació volia dir que posseïa els mèrits suficients, encara que amagats.

El que sí demostrava eren uns dots evidents per a l’administració dels diners. Tenia cura de captar i gestionar els donatius amb els que els aristòcrates atenesos rivalitzaven amb la bastant malmesa Tebes. Quan el mateix Plató li va atorgar el càrrec, procurava frenar els dispendis, crear reserves per a qualsevol contingència, estalviar, fer tot el que calgués per escampar la tranquil·litat al seu voltant i aconseguir que els saberuts no tinguessin més maldecaps que els propis de l’entortolligament dels seus pensaments.

Un bon dia, el mestre explicava la seva teoria segons la qual res del que veiem és real, sinó que les coses sensibles són un reflex de les idees fonamentals que hem vist en una vida anterior. Costava de creure, però no gaire de entendre. Cucurbitàcides s’ho empassava, perquè estava a favor de la transmigració, que li obria possibilitats de millora. L’enginyosa al·legoria que Plató va emprar per fer comprendre el principi que exposava li va fer venir una bona pensada.

Aquell mateix dia, el més humil dels deixebles va demanar al més il·lustre dels filòsofs permís per organitzar un espectacle mai vist, que faria més comprensibles els seus ensenyaments i, a la vegada, divertiria el selecte públic. Obtinguda l’adquiescència, Cucurbitàcides va llogar al pastor Escrotòfulos la cova que hi havia prop del bosc de les oliveres dedicat a Atenea. Va fer entrar els convidats i els va asseure davant d’una paret emblanquinada amb calç. Darrera seu havia aixecat un mur de mitjana alçada. Una foguera encesa a la porta de la bauma projectava a la superfície del fons figures de pedra i fusta que uns esclaus feien passar per damunt del mur. Aquelles ombres sobre la blancor representaven homes, cavalls, carros, feres salvatges, arbres, fins i tot monstres i herois mitològics. Els assistents van quedar bocabadats i, en acabar, esclatà una sonora ovació. Cucurbitàcides va dir al seu mestre: «Podríem inventar històries i representar-les amb aquestes ombres. Fins i tot fer dialogar personatges i posar-hi acompanyament musical de cítara i aulos. Seria com una art nova». Responguè Plató: «Ha estat molt bé, noi, però això no té futur. Ja n’hi ha prou amb les sis arts. No ens cal una setena».