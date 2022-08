La nova Mare de Déu romànica que formarà part del fons permanent del Museu de Solsona es podrà veure el dissabte 3 de setembre en un acte obert al públic i, així mateix, en un nou espai expositiu temporal ubicat a la part del transsepte de la catedral inclòs dins de l’equipament. La talla arriba a la ciutat gràcies a la compra feta per la Generalitat de Catalunya a Liliana Godia, hereva del col·leccionista, empresari i pilot de Fórmula 1 Francisco Godia, i perquè és una obra feta a partir del model de la Mare de Déu del Claustre.

La presentació en societat de la peça coneguda com Mare de Déu amb el Nen tindrà lloc a les 6 de la tarda del dia 3 de setembre, dins de la Festa Major de Solsona, en una trobada on la historiadora de l’art Immaculada Lorés parlarà de la importància artística de la imatge, que està datada a l’entorn de l’any 1200. Per la seva part, l’historiador Ramon Planes dissertarà sobre les vicissituds viscudes per la peça al llarg dels segles fins arribar al temps present.

Posteriorment, la figura es podrà veure el 9 de setembre (d’11 a 18.30 h) i l’11 de setembre (d’11 a 14 h) a l’espai del transsepte. Una ubicació especial perquè és a tocar de la imatge de pedra de la Mare de Déu del Claustre que la historiografia considera que és el model a partir del qual es va esculpir aquesta altra.

El precedent de fa sis anys

La Mare de Déu amb el Nen va ser a la vista del públic en l’àmbit d’art medieval de la Fundació Godia, la institució creada per Liliana Godia, una de les dues filles de Francisco Godia. L’equipament es va inaugurar el 1999 i el 2008 es va establir a la Casa Garriga Nogués de Barcelona. El 2015, però, la Fundació Godia va tancar portes definitivament.

No obstant això, Liliana Godia va cedir la peça al Museu de Solsona un any després per ser exposada en la mostra temporal Sub Tuum Praesidium. La imatge de la Mare de Déu al Bisbat de Solsona. Els responsables de l’equipament ja feia temps que tenien l’ull posat en la peça per la seva semblança amb la solsonina Mare de Déu del Claustre, i el 2013 la propietària va intentar una primera venda a la Generalitat que no va fructificar. Gairebé una dècada després, la peça entra a formar part de la Col·lecció Nacional de Catalunya, formada per béns culturals adquirits per la institució per enriquir els museus del país.

Segons van explicar ahir des del Museu de Solsona, «són molts els detalls comuns entre ambdues imatges: el pentinat amb trenes, la disposició dels plecs de la roba, la corona, l’orfebreria que cenyeix el genoll dret o la postura del Nen a la falda de la Mare. Fins i tot les seves mides són similars, essent totes dues obres de gran format, cosa gens habitual en la imatgeria romànica». Es desconeix la procedència de la talla, per a quina església va ser feta, però tot fa pensar que deuria ser per un temple proper a Solsona.