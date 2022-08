L’art es fon amb la natura a Manresa

La tercera edició del Microscopies arriba al seu final. Un festival d’art a la natura que des de divendres i fins avui arrebossa d’art efímer i permanent l’entorn de la Torre de Santa Caterina.

El recorregut que planteja l’organització, el Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat, El Forn de Calç de Calders, parteix del Pont Vell i puja, pels antics camins vorejats de pedra seca, fins als peus de la icònica torre. Allí, a escassos dos-cents metres de coronar, una bandera de fons negre amb una figura humana al centre convida als visitants a conèixer què s’hi amaga. Tres balmes on s’ha refugiat durant una setmana Oriol Teixidor emulant Sant Ignasi de Loiola, «contemplant el territori i inspirant-me». I és que la proposta de Teixidor no només és artística, «sinó que també és vital i buscar representar la conversió dels éssers». De fet, tornant pel camí d’on es ve, les pedres negres, blau marí, daurades i la bandera que, per aquest cantó té el fons estrellat i és l’ésser humà qui és fosc, donen sentit a aquesta idea.

El camí continua pujant i desemboca als peus de Santa Caterina, des d’on es poden observar fins a tres obres: Espècies, rituals de conservació, de Javier Rubenstein, que amb terra humida ha creat un cabirol de quatre metres de diàmetre que jau sobre un jaç de palla, una peça que «mostra la grandesa i alhora la fragilitat de la natura»; Perdre el Nord, proposta d’Eulàlia Llopart, una rosa dels vents que marca els punts cardinals a terra i se centra especialment en el nord, que assenyala La Seu; i Invocació a la pluja, d’Eudald Alabau, una estructura que «desafia el cel del Bages» i ve motivada «per l’extrema escassetat de pluges». De fet, quan es va instal·lar, dijous, va dur un aiguat.

«Memòria del Mite»

Davant la torre hi descansa l’escultura que restarà permanent de l’edició d’enguany, obra de Marta Pruna. Una estructura que consta de quatre cares, «les dues que miren La Seu, representen la història de la ciutat i dels humans que hi resideixen, les que s’encaren en direcció a Montserrat rememoren la història i rellevància de la naturalesa». Pruna es mostrava satisfeta perquè «aquesta és la primera escultura permanent feta de pedra» en les tres edicions de les Microscopies, i que «reconeix la importància de les parets de pedra seca característica dels voltants». L’escultora ha estat molt curosa i confessa que una de les seves màximes, «era fer una obra que no fos gens invasiva visualment», ja que es troba en un entorn on ja hi ha, a més de la mateixa torre, un jaciment arqueològic de recent descobriment.

L’experiència continua amb la proposta de Xevi Bayona, que ha creat, amb vares d’ametller, «una peça amb forma esfèrica que té la particularitat que el centre no està centrat», de fet, d’aquí en surt el seu nom, Excentricitat.

L’última obra amb què s’ensopega és Lekukoak, formada per una vintena de monticles de sorra connectats els uns amb els altres, que Ainhoa Goenga ha anat recol·lectant a mesura que feia el Camí Ignasià. De fet, la paraula lekukoak, en euskera, té una doble significació: «per una banda, testimoni, i per l’altra, del lloc». Una proposta, per tant, que «té la voluntat d’unir i de mostrar els diferents testimonis del camí que va recórrer fa cinc-cents anys Sant Ignasi des de Loiola fins a Manresa» i que l’artista basca també ha fet per ser aquests dies al Bages.