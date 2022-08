Més de 700 membres de 34 entitats de cultura popular catalana han participat durant el cap de setmana a la 34a edició de l’Aplec Internacional d’Adifolk, que s’ha celebrat a la ciutat portuguesa d’Elvas, a l’Alentejo, patrimoni de la humanitat de la Unesco. Entre les associacions que han assistit a la trobada n’hi ha quatre de la Catalunya central: el Cor Jove Nou Horitzó, de Sant Vicenç de Castellet; la Colla Bastonera Montserrat, d’Esparreguera; els Falcons de Piera; i la Companyia de Jocs L’Anònima, de Berga.

L’Adifolk és un esdeveniment que inclou diverses activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional, entre les quals exposicions, mostres de bestiari i imaginari festiu, sardanes i altres danses populars, cinema, havaneres, correfocs, cercaviles, expressions gastronòmiques i també espais de debat i anàlisi. La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, Victòria Alsina, que va viatjar fins a la localitat portuguesa, va defensar aquesta «oportunitat de fer brillar la cultura popular i presentar-la arreu del món».

Entre les entitats presents hi va haver el Cor Jove Nou Horitzó, de Sant Vicenç de Castellet, que va oferir una actuació conjunta amb el Cor de Cambra de la Federació Catalana d’Entitats Corals, en la primera presència d’aquest grup en el certamen. Durant el concert, les dues formacions van interpretar peces del mestre i músic Francesc Vila (Castellbell i el Vilar, 1922-2011), en el marc de la commemoració del centenari del seu naixement.

En els darrers anys, el Cor Jove Nou Horitzó ha sovintejat les sortides per mostrar el seu repertori arreu del continent i ha actuat a París, Brussel·les, Perpinyà i Thuïr. Aprofitant el viatge a Portugal, el cor santvicentí visitarà també les ciutats de Sevilla i Badajoz.

Un certamen amb història

La consellera Victòria Alsina va inaugurar l’aplec al costat de l’alcalde d’Elvas, José Rondão de Almeida, i es va reunir amb agents econòmics i acadèmics de la regió per explorar possibles col·laboracions amb Catalunya. En el marc d’aquestes visites, Alsina va anunciar l’organització d’unes jornades per identificar bones pràctiques i oportunitats de desenvolupament econòmic entre Catalunya i l’Alentejo per al 2023. La iniciativa estarà centrada en afrontar reptes compartits, com el despoblament de les zones rurals.

L’aplec de l’Adifolk celebra 34 anys després d’haver passat, des del 1988, per ciutats com París, Frankfurt, Washington, Copenhaguen, Torí, Tolosa de Llenguadoc i Perpinyà. A banda de grups, esbarts i colles d’arreu de Catalunya, han col·laborat en aquesta edició els portuguesos Bomb’Alen, la Coral Públia Hortênsia de Castro, el Rancho Folclórico Espigas e Papoilas da Vila Raiana i la Voz Amiga da Terrugem.