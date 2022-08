La comèdia popular francesa ha conquerit el públic del nostre país a l’última dècada amb l’èxit descomunal de fenòmens com Bienvenidos al Norte i Intocable. Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?, rodada el 2014, és un dels altres grans culpables del boom del cinema humorístic cuinat a França que arrasa a les nostres taquilles. Aquest modest film, escrit i dirigit per Philippe de Chauveron, traçava amb una ironia amable i declaradament tova, un fresc social de la burgesia gala més conservadora, i desvetllava els seus prejudicis racistes i classistes. La seva impactant rebuda propicià la filmació, un lustre més tard, de la seva preceptiva seqüela. I ara arriba el tercer (i esperem que darrer) lliurament d’una franquícia sumament simple. En Dios mío, ¿pero qué nos has hecho?, el matrimoni format per la Marie i el Claude Verneuil es preparen per celebrar el 40 aniversari del casament. Les filles organitzen una festa sorpresa amb la presència dels pares dels respectius marits.

El potencial (limitadíssim, d’altra banda) d’aquesta nissaga s’ha exhaurit totalment amb la seva nova proposta, que reprodueix patèticament tots els estereotips ètnics (els gendres dels protagonistes apleguen les races i cultures més dispars: un musulmà, un jueu, un oriental i un negre) amb l’humor més simple, xaró i maldestre. De Chauveron ha posat el pilot automàtic i el resultat és una comèdia suposadament boja que provoca vergonya aliena. No hi ha ni un gag mínimament eficaç en aquest veritable despropòsit, en què l’histriònic Christian Clavier malda estèrilment per salvar una funció de segona divisió, condemnada al fracàs perquè el guió i la realització es sustenten en els conceptes més elementals i raquítics ... i acaben avorrint.