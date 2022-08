Salvador Soler i Mas, un nom indispensable de l'escena manresana des de meitat del segle passat, ha mort avui a l'edat de 93 anys. En Salvador era el germà d'Agustí Soler i Mas i pare de l'actual president dels Carlins, en Josep Soler.

Soler i Mas es va incorporar a l'elenc de teatre de la sala els Carlins l'any 1941 amb les representacions d'Els Pastorets, una peça clàssica del teatre català en la que va participar de forma ininterrompuda fins al 2013. Essent-ne el director, el 1962 va substituir la versió en castellà de Los Pastorcillos en Belén per la versió catalana de Josep M. Folch i Torres.

Figura clau del panorama teatral de la capital bagenca, la seva passió per la interpretació el va unir al grup dels Carlins i al Grup Teatral l'Espantall, i va ser partícep de més d'un centenar de muntatges.

Així mateix, va Soler i Mas va prendre part en nombroses iniciatives manresanes com la Innocentada, les representacions de teatre i sarsuela de la comissió de la Divina Pastora i l'espectacular muntatge de La Hidalga del Valle, un acte sacramental que l'any 1954 va fer muntar una gran bastida al talús que avui en dia és la plaça de la Reforma per encabir-hi una platea, ja que la representació va tenir lloc a les escales de la Seu. Al llarg de la seva via, en Salvador va actuar amb molts actors i actrius, entre les quals Maria Matilde Almendros.

En reconeixement a la seva destacada trajectòria, Salvador Soler i Mas va rebre el Premi Arlequí de la Federació de Grups Amateurs de Catalunya l'any 2016. "L'escenari era la seva vida", ha dit el seu fill Josep a aquest diari, recordant també que el seu pare havia participat en pel·lícules no professionals rodades a Manresa.