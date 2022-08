L'inici del curs editorial depara una allau de novetats a les llibreries, a pocs dies de l'inici de la Setmana del Llibre en Català (9-18 de setembre) a Barcelona. Entre les obres de no ficció que sortiran a la venda aquest setembre n'hi ha tres d'autors de la Catalunya central: els berguedans Jordi Royo i Manel Alías i el manresà Joan Esculies.

El periodista berguedà Manel Alías signa el llibre L'última victòria de l'URSS. Les gestes imponents de l'esport soviètic fins a Barcelona'92 (Ara Llibres), que s'endinsa en l'afany de la Unió Soviètica per dominar l'esport mundial i reforçar així la justificació del seu model sociopolític. Alías, que va ser corresponsal de TV3 a Moscou, parla amb esportistes de la talla del gimnasta Vitali Xerbo i l'entrenador Leonid Arkàev per donar les claus del poder soviètic en nombroses disciplines esportives. El llibre es posarà a la venda el 3 d'octubre.

Per la seva part, el també berguedà Jordi Royo és l'autor de S.O.S. adolescents, que arribarà el 28 de setembre a les llibreries publicat per Columna. El director clínic d'Amalgama-7, una institució que ajuda joves que presenten trastorns i comportaments de risc, ha escrit un manual per orientar a pares i educadors en la identificació de les malalties mentals dels adolescents. La voluntat de l'autor és donar respostes en un moment en el que les consultes dels psiquiatres i els psicòlegs estan registrant un augment de visites de nois i noies joves que pateixen problemàtiques de socialització, addiccions, assetjament i pensaments suïcides, entre altres.

Joan Esculies traurà el 21 de setembre la biografia Josep Fornas, el solucionador, treball de recerca que va merèixer el 43è Premi Carles Rahola d'assaig en la darrera convocatòria dels Premis literaris de Girona. L'obra del manresà, que fa unes mesos va publicar la biografia de Josep Tarradellas, fa un recorregut per la vida del polític i editor Josep Fornas, una peça rellevant de la lluita antifranquista i home de confiança de Tarradellas a l'interior del país. El llibre sortirà amb el segell Pòrtic, editorial que Fornas va fundar.

Roda el món i torna a Igualada

El protagonista de la novel·la Covarda, vella, tan salvatge, en David torna a Igualada després de voltar món per fer-se càrrec del bar de la família que el seu pare li ha deixat en herència en morir. Els seus amics Biel i Auger també fan via cap a la ciutat natal. De la capital de l'Anoia és també l'escriptor, Arià Paco Abenoza (1993), que desenvolupa aquesta ficció que va merèixer els 6.000 euros del Premi Roc Boronat de narrativa organitzat per ONCE Catalunya. Paco va debutar el 2020 amb la novel·la Mentir a les mosques i l'any passat va obtenir una beca Montserrat Roig de creació literària. En l'actualitat fa un doctorat en filosofia a la Universitat d'Arizona (EUA), on també exerceix de professor auxiliar. Amb aquesta novel·la premiada, l'anoienc reflexiona sobre l'amistat, els vincles amb els orígens i la necessitat de construir-se un camí propi.

En el camp de la literatura infantil, la manresana Maria Picassó il·lustra La caçadora de dinosaures, escrit per Agnès Rotger en la col·lecció Els llibres del Petit Sàpiens. L'àlbum fa una mirada a la vida de Mary Anning, una gran paleontòloga que va estudiar els dinosaures.