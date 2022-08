Des d’avui el Lido de Venècia torna a ser l’epicentre del cine. La78a Mostra de Venècia arriba carregadíssima de títols nord-americans donat que el certamen s’ha convertit des de ja fa uns anys en el primer baròmetre oficial dels Oscar. No és casualitat, per tant, que el gran gegant de la producció mundial, la (diguin el que siguin) totpoderosa Netflix, tingui tota l’artilleria apuntant al festival que obre la temporada. Dóna el tret de sortida avui a les projeccions la seva White Noise, de Noah Baumbach, una aposta gairebé segura, i la seguiran els propers dies altres autors igualment imprescindibles com Alejandro González Iñárritu, Joanna Hogg, Florian Zeller, Todd Field, Luca Guadagnino, Santiago Mitre, Ti West, Emanuele Crialese, Martin McDonagh, Darren Aronofsky, Olivia Wilde i Andrew Dominik, entre altres. Tots ells presenten films carregats d’estrelles ja que cap festival del món aposta més per les celebritats que Venècia. Ana de Armas transformada en Marilyn Monroe és una de les grans atraccions, però també creuaran els canals Cate Blanchett, Timotheé Chalamet, Penélope Cruz per partida doble, Hugh Jackman, Laura Dern, Ricardo Darin, Tilda Swinton, Anthony Hopkins, Harry Styles, Florence Pugh, Brendan Gleeson, Colin Farrell i Brendan Fraser, que ja avisen per totes bandes que és el capdavanter per endur-se enguany tots els premis d’ interpretació amb The whale. En fi, que Hollywood gairebé no es deixa res ni ningú fora del Lido. Amb el premi d’honor tindrem l’actriu francesa per excel·lència, la llegendària Catherine Deneuve, qui el 1966 va guanyar aquí el Lleó d’Or amb l’obra mestra de Luis Buñuel Belle de jour, un premi que marcaria completament la seva llavors jove carrera. Les projeccions de les seccions oficials es complementaran amb clàssics, com la nova còpia de Teorema de Pier Paolo Pasolini o la secció dedicada a films en realitat virtual, una aposta a llarg termini del director del festival Alberto Barbera.