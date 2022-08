El Festivalet de Circ de Manresa torna aquest divendres amb una àmplia oferta d'espectacles al carrer que, tot i instal·lar tres escenaris a l'espai de l'Anònima, recuperen la plaça de Sant Domènec i el teatre Kursaal el divendres. El certamen proposa fins a dotze propostes que es repartiran entre divendres i diumenge, i que no se superposaran entre elles.

Una edició del Festivalet, la quarta, que, en principi, serà l'última que es pugui celebrar eminentment a l'Anònima, ja que l'ajuntament només en té la propietat de l'edifici i un petit espai exterior, mentre que l'ampli pati exterior és propietat de la Fundació de Sant Andreu Salut, que ja ha comunicat al consistori que té la intenció de deixar de cedir aquest espai.

El certamen començarà el divendres a les 17.00 h amb un taller de circ a càrrec de La Crica, dirigit a tota mena de públic, i amb l'objectiu de, segons Javier Soler, president de la companyia, "que la gent conegui la feina que fa La Crica", a més de destacar que "ja hem omplert gairebé tota l'oferta disponible dels tallers, que seran gratuïts". Soler també ha valorat molt positivament la resposta del públic al projecte, ja que "portava gairebé un any i mig parat". Després dels tallers, serà el torn d'alguns dels membres de La Crica, que protagonitzaran una mostra de les seves habilitats, també a la plaça Sant Domènec i sense cap cost.

El mateix dia a les 20.00 h serà el torn de la Companyia Mur, que presentarà al Kursaal l'espectacle De tu a tu, un muntatge de circ amb la presència de malabars, clowns, bicicletes, "beatbox" i equilibrisme. La Companyia Mur, de Mataró, es caracteritza per oferir representacions amb persones amb discapacitats funcionals sobre l'escenari. Aquesta no serà la primera ocasió en què aquest equip de professionals presenti una actuació a Manresa, ja que, tal com diu Jordi Basomba, gerent de Manresana d'Equipaments Escènics, "ja van venir fa uns anys i l'espectacle que van presentar va agradar molt". Al seu torn, Rat Serra, una de les promotores del certamen, ha destacat que la Companyia Mur sempre ofereix "un gran nivell de circ".

Basomba comenta també que la inclusió d'aquest certament sota el paraigua de Manresana d'Equipaments Escènics, permet accedir a més subvencions, cosa "que professionalitza al festival i la tasca de tots els artistes", una postura que també ha reforçat Serra, que ha exposat que "aquest pas ens permet dignificar la nostra feina". El divendres acabarà a l'Anònima, on Wake Up Jamaica!, i PD Danilsan ambientaran una vesprada circense.

La promotora del festival, ha remarcat el fet d'omplir la programació d'enguany amb propostes de quilòmetre zero, argumentant que, "aquests dos anys han estat molt difícils per a moltes de les companyies". A més d'explicar que tant dissabte com diumenge arrencaran amb espectacles de circ i finalitzaran amb actuacions musicals. Dissabte començarà la seva programació a les 17.00 h i gaudirà de fins a quatre muntatges que clouran amb els ritmes de Sidral Brass Band. En el cas de diumenge, tenint en compte que serà l'últim dia de festival, la programació serà eminentment matinal i l'organització proposa un vermut popular amenitzat per Wake Up Jamaica!, a les 13.00 h.

En cas de precipitacions, Serra ha subratllat que la intenció última serà "la de reubicar els espectacles en dies posteriors", però també ha expressat que "hi ha espectacles que per la seva dificultat en el muntatge, no serà factible traslladar d'escenari, mentre que altres, es podran traslladar sense problemes a un espai resguardat de la pluja".