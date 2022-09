Ahir van començar les projeccions de la Mostra de Cinema de Venècia i, com ja ens tenen acostumats cada any, ho van fer amb un plat fort. Durant els darrers anys, Alberto Barbera, director del festival, ha fet apostes espectacularment encertades que han permès obrir el certamen amb La la Land o Gravity, per dir-ne només dues, films que mesos després veuríem consagrats amb els principals premis de la temporada. Enguany l’aposta és amb White noise, de Noah Baumbach, qui amb A marriage story, també presentada al Lido, va aconseguir realitzar un dels films més rodons del seu any. Ara repeteix de nou amb l’actor protagonista d’aquella, l’impecable Adam Driver, tot i que renova el repartiment amb la seva pròpia muller, la genial Greta Gerwig, Don Cheadle, Alessandro Nivola i Jodie Turner-Smith.

El film és una adaptació de la novel·la homònima de Don DeLillo, una raresa en la carrera de Baumbach, qui sempre acostuma a escriure ell mateix els seus guions. De fet, des del 1985, quan es va escriure el text original, fins ara, el projecte ha anat passant per les mans de directors com Barry Sonnenfeld i Michael Almereyda, entre altres, i el projecte havia adquirit la fama de ser impossible de rodar. Netflix, com ja ha fet en anteriors ocasions, ha estat de nou el desllorigador del projecte. El resultat és sorprenent: una comèdia de terror imprevisible sobre les paranoies d’un professor universitari especialitzat en Hitler, pare de quatre nens, que, després d’un terrible accident, acaba abocat a una profunda reflexió sobre el consumisme, la mort i el canvi climàtic. Tot i que potser no tingui el potencial oscaritzable de les seves anteriors propostes, és fàcil veure White noise com un pas endavant en la carrera de Baumbach, ja que assumeix riscos creatius com a director i guionista que no havíem vist fins ara en la seva carrera. Per ratificar les altes i merescudes expectatives que la comunitat cinèfila té amb el film, White noise serà també la pel·lícula inaugural del proper festival de cinema de Nova York.