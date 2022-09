Organyà (Alt Urgell) acull durant tot el cap de setmana la 26a Fira del Llibre del Pirineu, que compta amb un total de 27 parades i recupera el format original després d'haver-se celebrat amb restriccions durant la pandèmia. Com a novetat, l'organització ha obert un espai específic destinat als il·lustradors, que en aquest primer any l'ocuparan un total de sis persones que mostraran la seva tasca en obres del Pirineu. La idea és donar-los més visibilitat, tot tenint en compte que aquest tipus de llibres tenen cada cop més pes. També és el primer cop que s'aposta per fer activitats divendres al matí, amb la qual cosa el certamen ha arrencat amb un taller d'impremta del mètode educatiu Freinet, fet servir a l'escola de Fígols el curs 1935-36.

El geògraf i retratista Sergi Bernal porta anys estudiant com es posaven en pràctica les tècniques Freinet a les escoles de Catalunya i arreu de l'Estat durant la República. Fruit d'aquest treball, també organitza tallers d'impremta seguint aquesta metodologia amb la idea de divulgar la importància que tenia en aquells temps poder "explicar al món" tot allò que es feia a classe i que passava a l'entorn. En aquest sentit, destaca el caràcter "innovador" i "revolucionari" d'aquesta pràctica. "Ja no calia que el nen cridés des de la muntanya de Fígols perquè el sentissin els d'Organyà, sinó que ja tenien uns quadernets que explicaven les seves coses i el més important és que aquests han perdurat", assenyala.

El Llibre del Pirineu, en "bon estat de salut"

Per la seva banda, el president de l'Associació Llibre del Pirineu, Isidre Domenjó, ha explicat que el volum de paradistes ha augmentat perquè en el darrer any ha obert una nova llibreria a la Seu d'Urgell i dos editorials a Andorra. De totes maneres, ha dit que no es busca un creixement del certamen, ja que l'objectiu és mantenir-lo en les dimensions actuals per "evitar massificacions". Tot i això, creu que aquest increment en la fira "és un reflex de l'augment de l'interès pel llibre de muntanya", sector que creu que "està en molt bona salut" tal com es constata amb l'obertura de quatre noves llibreries al Pirineu en els darrers dos anys.

Pel que fa a les activitats paral·leles, enguany es recupera la Carrerada de Llibres i la visita literària a l'Organyà històric, tal com ha explicat l'alcalde d'Organyà, Celestí Vilà, que creu que la d'enguany serà una fira amb "força gent". També aquest divendres hi ha prevista la presentació del llibre col·lectiu 'Els camins escrits del Pirineu', un projecte liderat per l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i l'Associació Llibre del Pirineu i que consta de 23 relats de ficció ambientats en camins del Pirineu que sí que existeixen. Tot plegat té relació amb una exposició anomenada 'Històries i Camins' que es pot visitar durant el certamen.

Durant tot el dissabte i fins el diumenge al migdia, prop de trenta escriptors presentaran els darrers llibres que han publicat en format d'entrevista breu i sis més faran el mateix amb els seus contes infantils. Després de la lectura de les homilies modernes, dissabte al vespre, es farà el lliurament dels Premis Literaris Homilies d'Organyà: el Pirineu de narració literària, el Mort qui t'ha mort de relat negre, el Josep Grau i Colell de Poesia, el Lletres de Dones de relats curts, l'Alt Urgell de joves autors, el Germans Espar i Tressens de relats viscuts, l'Albert Vives de periodisme i el Narieda de redaccions escolars.

La Fira del Llibre del Pirineu està organitzada per l'Ajuntament d’Organyà i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, amb el suport del Govern d'Andorra, l'Institut d'Estudis Ilerdencs, l'IDAPA i el Departament de Cultura, a més de la col·laboració de diverses institucions i entitats. Les homilies modernes seran escrites i llegides per l'escriptora Sílvia Soler i per la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), i també escriptora, Vinyet Panyella.