Els actes de la Trobada de Cantaires d’Havaneres recuperen la normalitat

La 38a edició de la Trobada de Cantaires d’Havaneres al cor de Catalunya, organitzada per l’Associació Cultural del Bages, arrencarà avui a la tarda en una jornada d’actuacions ininterrompudes en què passaran, per l’escenari situat al parc de l’Agulla, fins a 12 agrupacions, a més de l’actuació de l’Esbart Manresà a la mitja part.

Imma Torrecillas, responsable de l’esdeveniment juntament amb Josep Soria, va destacar que «aquest any la trobada torna tal com ho fèiem abans de la pandèmia», a un escenari «que recrearem amb objectes característics de la mar i els pescadors» i resguardat pels «arbres il·luminats del parc de l’Agulla», que ambienten perfectament l’indret. Torrecillas també va subratllar que no tenen previst «tornar a l’escenari al costat de l’aigua», argumentant que «a l’escenari de dalt, és un espai més accessible pel públic, a més de ser més pràctic per les operacions logístiques, i igualment bonic».

Aquest any, ja no serà necessari el recompte de persones que accedeixin a l’espai. La responsable de la Trobada de Cantaires d’Havaneres comenta que instal·laran «al voltant de 300 cadires davant l’escenari», tot i que «sabem que hi ha molt públic itinerant, a més de comptar amb els assistents que portaran la seva pròpia cadira». «En total, creiem que tindrem unes 2.000 persones durant tota la jornada», explica Torrecillas.

Una trobada que enguany recupera grups, dotze en total, que també podran gaudir del tradicional sopar de germanor que proposa l’organització, «que evidencia la raó de ser de l’esdeveniment, una trobada entre grups que parlen entre ells de com els ha anat la temporada», comenta la responsable, a més d’oferir servei de bar durant les actuacions. De la mateixa manera, aquest any es tornarà a servir rom cremat, un acte típic que s’havia aturat a causa de la pandèmia.

Totes les actuacions tindran una durada aproximada de 25 minuts i arrencaran, a les 18 hores, amb les havaneres de Vela Llatina, Salabror de Mar, Mariners d’Ègara, Borinquen, Veus de Sió i Mestre d’Aixa. D’aquesta manera, al voltant de les 20.30 hores, s’arribarà a la mitja part i, després de l’acte institucional, hi haurà l’actuació de l’Esbart Manresà. La jornada musical es reprendrà, a les 20.45 hores, amb Crema Catalana, Veus del Segrià, Sa Parranda i Mar i Vent, que donaran pas a l’actuació dels «dos plats forts de la trobada», segons Torrecillas, Xaloc a les 22.25 hores i Xató a les 22.50 hores. Dos grups que, a més, «sempre han assistit a la Trobada de Cantaires d’Havaneres al cor de Catalunya», expressa la responsable de l’esdeveniment.

En cas de la presència de pluja, Torrecillas ha confirmat que «es cancel·larà la trobada», i en cas que existeixi una amenaça de precipitacions, l’organització farà públic «l’abans possible la decisió, segurament via les xarxes de l’Ajuntament de Manresa».