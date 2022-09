Em vaig criar en un ranxo que la familia posseïa a Montana. Per això, encara que a la gran època dels estudis de Hollywood molts actors sabien cavalcar, jo ho feia millor que la majoria, llevat d’en Ben Johnson, que havia estat cowboy professional. El meu nom va lligat als westerns , al costat del d’en John Wayne, però jo hi afegiria també els de Tom Mix, Harry Carey, Joel McCrea, James Stewart i Henry Fonda. És just.

La sort que vaig tenir al cinema em va venir dels acollidors braços de la Clara Bow. Ella em va proporcionar un paperet d’uns minuts a Ales, un film de lluites aèries a la Primera Guerra Mundial, que va guanyar el primer Oscar, en una cerimònia celebrada a l’Hotel Roosevelt de Los Angeles. La invitació valia cinc dòlars i ningú no m’hi va convidar.

El meu primer èxit fou El Virginià, on feia de capatàs obligat a lluitar contra el seu millor amic, tant per l’amor d’una mestra com per evitar que li pispi el bestiar. Després tot va anar cap amunt, fins al cim, ja que vaig treballar amb directors com Von Sternberg, Lubitsch, Capra, King Vidor i amb actrius com Joan Crawford, Marlene Dietrich, Carole Lombard o Claudette Colbert. La meva pífia va ser renunciar al paper de Rhett Butler a Allò que el vent s’endugué i deixar el pas franc a Clark Gable, tot pensant que es fotria de morros amb aquella novel·lota confederada. Però em vaig refer tot seguit, gràcies que l’heroi de guerra Alvin York es va entestar que protagonitzés la seva història al cine. Llavors, en Samuel Goldwyn, que em tenia sota contracte, va fer un canvi de cromos: jo a la Warner i la Bette Davis per fer La lloba a la seva companyia. Vaig tenir la sort que en Howard Hawks em fes guanyar el meu primer Oscar amb Sergent York.

La segona estatueta vingué onze anys més tard, quan vaig ser el xèrif atribolat per la seva doneta cuàquera, per quatre malfactors arribats en el tren del migdia i –això és ben veritat– per una úlcera que em sagnava a l’estómac. John Wayne sempre va dir que ell ho hauria fet millor que jo, sense anar de ploramiques, i ho va voler demostrar quan va rodar Rio Bravo.

Vaig covar una ben guanyada fama de Don Joan. Fins i tot es va arribar a dir que era priàpic. La veritat és que els meus encants podien ser llaminers, però a les dones les vaig conquistar escoltant-les, fent-los cas en totes les seves cabòries. El meu gran amor va ser la Patricia Neal, i em sap greu com va anar tot, inclòs l’avortament. No és veritat que l’aristocràtica rosseta Grace Kelly fos de gel. El cas és que semblava freda i distant fins que es posava calenta i propera. Ara, que la dona més maca que he tingut a la vida fou l’Ingrid Bergman, encara que li vagin tallar i tenyir els cabells per fer Per a qui sonen les campanes, sobre la gran novel·la del meu amic Hemingway, amb qui vaig anar molts cops a caçar i a pescar a Sun Valley.

Quan em van donar el tercer Oscar, aquesta vegada honorífic per tota la meva carrera, jo ja estava molt malalt del càncer que em va dur a la tomba. El premi el va recollir James Stewart, i les llàgrimes el van trair. Des que vam anar a veure Pius XII, jo ja m’havia convertit al catolicisme, la religió de la meva dona Verònica i de la meva filla Maria. Li vaig dir a en Hemingway: «Em jugo el que vulguis que vaig al calaix abans que tu». I vaig guanyar per vint dies.