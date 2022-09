Després de guanyar el premi Josep Pla del 2021 amb «Tàndem» i el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, Maria Barbal torna amb la novel·la «Al llac».

L’autora parteix de la idea de recuperar «la llum de la infantesa i d’uns dies bonics» a través d’un grup de persones que en successius diumenges es van trobant en un llac. Barba s’endinsa en el món interior de tots ells en una ficció ambientada als anys 60 al pantà de Sant Antoni, al Pallars Jussà. De fet, el paisatge és un personatge que va canviant constantment segons l’hora del dia i afecta també d’una manera diferent els personatges. «El paisatge ens pot fascinar, és un element que podem interioritzar en moments de calma», afegeix l’escriptora de Tremp.

La Nora és una nena de dotze anys i viu l’experiència d’anar els diumenges al llac amb un grup d’adults i el Quim, un nen de cinc anys. Tots tenen els seus anhels i la Nora els observa i no sempre els entén. Barbal també vol retratar com actuen els nens amb els adults, com es relacionen entre ells. «Són personatges quotidians però cadascun d’ells és un univers en si mateix on hi ha sentiments i lligams. És per aquí on vaig trobar el gran interès de la història, en captar la vida intern de cada personatge i en com es relacionen algunes d’aquestes vides».