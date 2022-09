El propietari de la llibreria 2 de Piques es jubila i busca relleu

El divendres 2 de juny de l’any que ve Jaume Escrigas (Manresa, 1958) farà 65 anys. I és la data en la qual ha decidit jubilar-se. D’aquesta manera, també serà el darrer dia en el qual estarà al capdavant de la llibreria 2 de Piques, situada al carrer Sant Miquel número 7 de Manresa i l’única de la comarca especialitzada en el món del còmic. És una decisió ja presa, però el llibreter té un neguit: li agradaria trobar algú que volgués continuar el negoci. «Seria una llàstima haver de tancar i que la llibreria desaparegui, perquè no s’ho mereix qui en va ser el fundador i em va passar el relleu a mi, en Joan Llopart; i no s’ho mereixen els clients, que em vénen de Navàs, de Navarcles... Per ells venir a comprar còmics és com un ritual, perquè els agrada palpar els exemplars», destaca Escrigas.

La 2 de Piques va arrencar fa trenta anys (l’abril del 1992) al número 2 del carrer de les Piques per iniciativa de Joan Llopart, «que va introduir el món del còmic a Manresa, fent fins i tot fotocòpies de Bola de Drac». La llibreria ja s’havia traslladat al carrer Sant Miquel quan, fa 12 anys, després d’estar un sol mes a l’atur, se’n va fer càrrec Escrigas. Va decidir fer un canvi de local –del número 9 va passar al veí número 7– per disposar de més espai, «i encara en faria falta més». L’ajut familiar va ser clau per bastir el local: el seu pare, Antoni Escrigas, va fer el mobiliari i el seu fill, Jordi, també li va donar un cop de mà. De fet, va ser clau perquè tot de joves col·laboressin en la creació del mural que identifica la botiga, obra de l’artista manresà Joel Abad (Grafficants).

Ara el Jordi és el representant dels Koalitics, els fotògrafs navassencs que triomfen arreu del món, i ha obert l’estudi de tatuatges La Llum (Muralla del Carme, 6). Per tant, ha renunciat a agafar el relleu del pare, però continua donant-li suport per trobar qui es vulgui fer càrrec de la llibreria especialitzada en còmics del Barri Antic de Manresa. «L’ha d’agafar algú a qui li agradin els còmics i el format de botiga de barri», remarquen a duo, tot i que admeten que, com que tot evoluciona, cal fer millores al negoci: «complementar el punt neuràlgic de trobada de la botiga amb la venda a través de la xarxa, que s’hauria de desenvolupar; i tornar a fer presentacions de còmics i trobades de jocs de taula, com les que s’havien fet de Màgic que havien arribat a plegar més de 30 jugadors». Per la botiga han passat autors com els manresans Manel Fondevila i Pep Pérez i el santfruitosenc Galdric Sala. Pel que fa al Barri Antic, Escrigas te l’esperança «que torni a ser com Manresa es mereix. Aquí som una família». I per això no ha volgut canviar l’emplaçament, tot i que ha rebut la proposta de traslladar-se al Carrefour: «no és el meu model».

El desig de tenir una llibreria

Jaume Escrigas havia estat administratiu en diferents empreses des que va començar a treballar als 18 anys, i en quedar-se a l’atur i tenir l’oferta de Llopart de traspassar-li el negoci va complir el seu desig de tenir una llibreria: «Sempre m’han agradat els llibres i escriure. De fet, volia treballar per a mi, per tenir els meus propis maldecaps i les meves pròpies il·lusions». I els còmics ja li agradaven des de petit, quan anava a l’estanc d’Avinyó, poble on va créixer, a comprar els sobres sorpresa d’on sortien el Jabato, Mortadelo y Filemón, el Capitán Trueno...

Així, reconeix que a la 2 de Piques «m’hi he trobat molt còmode» i que quan pel carrer el saluden pel seu nom és una cosa que l’omple de satisfacció. Té clientela fixa que «són col·leccionistes de còmics de superherois clàssics». Assenyala que moltes vegades són els mateixos els clients els qui «m’assessoren sobre els còmics que hauria de tenir, perquè n’hi ha que són veritables comicaires, i fins i tot tenen blogs especialitzats». Un altre món és el del còmic europeu, més selectiu: «tinc un client que diu que cada nit n’agafa un, perquè el relaxen els bons dibuixos, la història». I el client del manga és «més juvenil i esporàdic», i es basa sobretot en «el que triomfa a televisió i al cinema: Dr Slump o One Piece van tenir el seu boom». Per la seva especialització en còmics, s’ha convertit en proveïdor de les seccions de les biblioteques de Manresa (Casino i Ateneu) , de Sant Joan, de Santpedor, de Navarcles... i també proporciona jocs de taula (i malabars) tant al CAE com a les biblioteques.