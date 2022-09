Després d'uns mesos de pausa després del seu èxit a Eurovisió 2022, l'olesana Chanel Terrero torna al panorama musical. La intèrpret de SloMo interpretarà part de la banda sonora de Pinocho, la nova pel·lícula d'acció real de la factoria d'animació, segons ha explicat Disney+ España.

Interpretarà la cançó La estrella azul, que formarà part dels crèdits finals del film, que s'estrenarà a Disney+ Espanya aquest dijous 8 de setembre. L'olesana versiona a l'espanyol la versió When you wish upon a star, interpretada per Cynthia Erivo.

Terrero ha avançat una part de la seva interpretació al vídeo en què ha donat a conèixer la notícia als seus seguidors a les xarxes socials.

✨ES REAL✨ ¡Soy chica Disney!

AAAAAAHHHHHH💖

Pondré voz a la canción principal de la nueva película de #Pinocho QUE SE ESTRENA ESTE 8 de SEPTIEMBRE EN @DisneyPlusES 🫶🏾✨🌟



¿Sigo en una nube? Sep🥰 https://t.co/XFYXsuTPa0 — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) 5 de septiembre de 2022

La notícia arriba després que l'olesana s'hagi desvinculat de MALINCHE, el nou musical de Nacho Cano, que explica la història d'amor entre la Malinche i Hernán Cortés durant la conquista d'Amèrica, segons va avançar l'ABC. Aquesta situació es dona per la manca de temps de l'artista per pujar cada dia a l'escenari a causa de quantitat de compromisos discogràfics i musicals que ha adquirit després del seu èxit a Eurovisió.