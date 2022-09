Els teatres catalans van recuperar el pols prepandèmic el curs passat. La temporada 2021/2022 es va tancar amb 2,37 milions d'espectadors (66,4 milions de facturació), tan sols un 6% menys que l'última abans de la pandèmia i un 63,83% més que en l'anòmala campanya 2020/21. L'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) ha valorat les xifres molt positivament aquest dilluns, sobretot tenint en compte que al gener hi va haver una davallada d'espectadors per l'impacte de la variant òmicron. La seva presidenta, Isabel Vidal, ha indicat que són "ambiciosos" i que esperen arribar fins als 2,5 d'espectadors aquest nou curs, que arrenca simbòlicament aquest dilluns la vespre amb la tradicional gala Catalunya Aixeca el Teló al Liceu, retransmesa per TV3.

Les xifres d'assistència i facturació de la temporada passada s'assemblen molt a les del curs 2018-2019, que és l'últim que no es va veure afectat per la pandèmia i que, a més, va ser un bon any segons expressa el sector. Són 2,376 milions d'espectadors (2,1 de pagament), una ocupació de gairebé el 54% i 66,4 milions d'euros de taquilla, amb 1.101 espectacles i 12.772 funcions en conjunt.

També en comparació amb la 2018-2019, s’han programat 17 espectacles més (362 funcions més en total). I tot i que el nombre d’espectadors de pagament ha disminuït en 147.000 persones, un 6,3% menys en aquesta darrera temporada, la recaptació ha augmentat en 1.911.000€, un 3% més respecte aleshores

Per Isabel Vidal aquesta ha estat la temporada de la "recuperació", en la mesura que se situa tan sols un 6% per sota del volum de públic i d'ocupació mitjana registrats l'última temporada prepandèmia. Havent superat amb escreix el llindar dels 2 milions d'espectadors (2,17 de pagament i 2,37 sumant-hi els convidats), Vidal ha dit que si bé aquest "era l'objectiu donades les circumstàncies", aspiren a més. Si no s'ha assolit més públic ha estat, segons ADETCA, pel retrocés viscut a principis d'any amb l'arribada de la variant òmicron. Fins aleshores les xifres apuntaven a rècord, amb un desembre –tradicionalment el millor del curs- on 275.000 espectadors van anar al teatre.

Els espectacles més vistos, en castellà

Una vegada més, els musicals i els espectacles de comèdia han estat els que han atret més públic. 'Cantando bajo la lluvia', al Tívoli, va ser l'espectacle més vist de la temporada, seguit de 'Bily Elliot', al Víctòria, 'Adéu, Arturo', al Coliseum, i l'irreductible 'Improshow', al modest Teatreneu de Gràcia.

La majoria d'aquests muntatges pel gran públic són en castellà. No obstant això, el global d'espectacles representats en català són majoria, amb un 43% de les produccions, per un 24% en castellà i, la resta, en altres llengües. Quant a volum de públic en funció de la llengua del muntatge passa el mateix, doncs el 42% dels 2,3 milions d'espectadors del curs passat van veure espectacles en català, i un 38% en castellà.

Pel que fa als espectacles més vistos en teatres de menys de 200 butaques, van ser 'Animal negre tristesa' (Sala Beckett), 'Crimen perfecto' (Sala Arts Teatre), 'La teranyina' (Teatre del Raval).

Catalunya aixeca el teló

I aquesta nit se celebra al Liceu la vint-i-unena edició de la gala 'Catalunya Aixeca el Teló', que dóna el tret de sortida a la temporada. Per celebrar els 30 anys d'ADETCA, la cerimònia proposa un viatge per la banda sonora dels musicals que s'han representat a Catalunya durant aquestes tres dècades. Retransmesa a les deu de la nit des del Liceu per TV3, la gala comptarà amb 60 músics dalt l’escenari i més de 120 actors i actrius, alguns dels quals han format els elencs actuals i passats d'aquests musicals. La gala compta amb la direcció artística de Joan Maria Segura, la direcció musical de Joan Vives i Xavier Mestres i el guió de Ferran González.

En el decurs de la gala es lliurarà la Menció Honorífica Premi Catalunya de Teatre, una iniciativa de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya que es va crear el 2018 –aleshores amb un palmarès que comprenia més categories- amb la finalitat de reconèixer anualment a persones i/o entitats rellevants de les arts escèniques. Enguany aquest guardó es lliurarà a Toni Albaladejo, cofundador d’ADETCA, membre des dels inicis de l’entitat i professional amb un llarg recorregut en el món de les arts escèniques, tant en l’àmbit de la producció i la distribució com en la

gestió de sales de teatre.