El Festivalet tanca la quarta edició generant afició pel món del circ

El Festivalet de Circ de Manresa va tancar ahir la seva 4a edició amb una matinal on de ben segur que es va generar afició per aquest món entre els assistents. Uns tallers de circ, la mostra dels alumnes de La Crica i un espectacle professional van posar la cirereta a una edició que l’organització qualifica d’èxit malgrat les complicacions que va generar la pluja durant el cap de setmana.

Els encarregats de cloure l’edició d’enguany van ser els de la companyia Circ Vermut amb un espectacle on l’humor n’era el fil conductor. Dos artistes, patins, escombres, vestuari estrafolari i també acrobàcies amb patins i bicicletes van fer gaudir al públic, majoritàriament familiar, que va acudir ahir a l’Anònima. Abans, des de les 10 del matí, els assistents van poder provar de primera mà alguns dels elements més coneguts del món del circ com els malabars, les teles aèries o les pilotes per fer equilibris. Tot això amb l’acompanyament de La Crica, que després va donar pas a l’actuació del seu propi alumnat que havia quedat ajornada des de divendres per la pluja.

«La gent cada any respon i ens demostra que el Festivalet és un projecte consolidat», va afirmar ahir a Regió7 Rat Serra, una de les impulsores de la iniciativa. Serra va destacar que malgrat la pluja es van poder realitzar tots els actes previstos menys una actuació, la de Volov del col·lectiu TQM de dissabte, ja que la seva infraestructura era impossible de reubicar. El Festivalet acostuma a oferir espectacles catalans, espanyols i també internacionals, però enguany tots han estat «de km 0». En aquest sentit Serra va explicar que s’ha volgut donar suport a les companyies locals després de dos anys de pandèmia en què l’aturada de l’activitat els hi ha posat les coses molt difícils. «Així també demostrem a la gent que a Catalunya es fa bon circ», va dir Serra.

La salut del circ a la Catalunya Central és molt bona i Serra en va destacar la tasca de formació que fa La Crica, amb seus a Manresa i Berga. Per altra banda, va apuntar que el Kursaal és un dels pocs teatres amb una programació estable d’espectacles de circ en sala.

Un cop tancada aquesta edició, ja es posa el focus en la següent, que serà el 5è aniversari. «Volem mantenir l’Anònima com un dels espais però volem obrir-nos una mica més a la ciutat en punts com per exemple la plaça Sant Domènec o la plaça Europa, va dir Serra avisant que, tot i que encara s’hi ha de començar a treballar, «tenim clar que l’any que ve volem fer-la grossa i sorprendre».