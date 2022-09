El grup de música k-pop Blackpink ha anunciat aquest dimarts que el 5 de desembre oferiran un concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. Serà l’única parada a l’Estat d’una gira europea i nord-americana que arrenca a finals d’octubre als EUA. ‘Lackpink World Tour’ servirà per presentar el nou disc ‘Born pink’ que es publicarà el 16 de setembre. La gira de les Blackpink passarà per 14 ciutats com Los Angeles, Chicago, Londres, París, Berlín, Copenhaguen o Amsterdam. La venda oficial d’entrades pel concert a Barcelona arrencarà el 16 de setembre, encara que a partir del 13 de setembre s’iniciarà la venda anticipada.

Segons han explicat, l’anunci de la gira ha arribat després que el grup hagi fet història amb el major llançament discogràfic de la dècada d’un grup o solista femení amb el single ‘Pink Venom’ del disc Born Pink. De fet, segons han concretat, el tema va debutar en el número 1 al top global de cançons de Spotify i a YouTube va arribar als 100 milions de visualitzacions de la forma més ràpida que cap altre vídeo d’un grup femení.