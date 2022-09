La Filmoteca de Catalunya dedica el cicle “Carta Blanca” d’aquest mes de setembre al productor igualadí Paco Poch, que ha escollit tres pel·lícules de referència, quatre més produïdes per la seva productora Mallerich Films, i tres més d’entre totes les pel·lícules que ha distribuït al llarg dels anys. Totes elles es podran veure a la Filmoteca del 13 al 30 de setembre presentades pel propi Poch.

El productor audiovisual Paco Poch (Igualada, 1951) és doctor en Comunicació Audiovisual per la UPF, ha treballat com a director de producció de llargmetratges amb directors com Pedro Almodóvar o Bigas Luna, i com a productor independent ha llançat nombrosos llargmetratges i documentals, sovint arriscats i innovadors, que han consolidat noms com Agustí Villaronga, Jordi Cadena o Isaki Lacuesta. Recentment s’ha estrenat la seva darrera coproducció: Sis nits d’agost, un film de Ventura Durall que narra la mort de l’activista Lluís Maria Xirinacs.

La sessió inaugural de la “Carta Blanca a Paco Poch” tindrà lloc el dimarts 13 Setembre a les 20h del vespre amb una conversa entre Paco Poch i el director de la Filmoteca de Catalunya, Esteve Riambau, que donarà pas al film Rendez-vous à Bray del cineasta belga André Delvaux.

D’entre les pel·lícules escollides per aquest cicle hi ha pel·lícules de culte com El cavall de Torí de Béla Tarr, ficcions documentals com Buenaventura Durruti, anarquista de Jean-Louis Comolli, i pel·lícules intimistes com Corn Island de George Ovashvili. Una tria eclèctica i personal que suposa una molt bona oportunitat per a veure pel·lícules que habitualment romanen inaccessibles.

Per Poch, el fet que la Filmoteca li hagi dedicat aquesta Carta Blanca és un “gran reconeixement“ no només a la seva figura “sinó a tots els productors i distribuïdors audiovisuals, ja que habitualment no se’ls dona aquesta visibilitat ni se’ls atribueix un estil”. En aquest sentit, Paco Poch assegura que “aquest cicle servirà també per posar en valor la tasca de la producció cinematogràfica”.

Amb aquest cicle, Paco Poch entra a la llista de personalitats a qui la Filmoteca ha dedicat una Carta Blanca, com Ventura Pons, Lluís Homar, Mercè Sampietro, Jaume Plensa, Eduardo Mendoza o Colita.

Les entrades ja estan a la venda a la pàgina web de la Filmoteca.

La tria de Paco Poch que es podrà veure a la Filmoteca

En primer lloc Rendez-vous à Bray del cineasta belga André Delvaux a qui Poch va conèixer personalment a Brussel·les en la seva etapa de fotògraf a Montpeller. Es tracta d’una pel·lícula rodada el 1971 que gira al voltant dels records a través dels objectes, un film introspectiu i proustià amb el qual Poch ha volgut inaugurar el cicle el dia 13 de setembre. La pel·lícula es tornarà a projectar el dia 24.

El segon film escollit és L’arbre dels esclops de l’italià Ermanno Olmi, que va guanyar la Palma d’or de Cannes el 1978. Poch la considera “una meravella, una peça d’artesania” on el director és també el responsable del guió, del muntatge i de la fotografia i “on tot és de veritat, sense actors professionals i des del coneixement del director que és fill del territori que retrata”. La pel·lícula es podrà veure els dies 18 i 20 de setembre.

Finalment, d’entre tots els films que l’han marcat, Poch ha escollit Elvira Madigan, del cineasta suec Bo Widerberg. Una tràgica història d’amor passional que va suposar una Palma d’or a la seva protagonista, Pia Degermark l’any 1967. La Filmoteca la projectarà els dies 21 i 27 de setembre.

Pel que fa a les pel·lícules produïdes per ell mateix, la Fimoteca de Catalunya ha escollit Buenaventura Durruti, anarquista, un film de Jean-Louis Comolli de 1999 que recrea diversos episodis del mític dirigent anarquista mort a les acaballes de la Guerra Civil espanyola, i ho fa a través dels actors de la companyia de teatre Els Joglars que, en la ficció, preparen una obra de teatre sobre Durruti. El film es projectarà els dies 17 i 23 de setembre.

Una altra de les pel·lícules escollides és La senyora, dirigida per Jordi Cadena l’any 1987, la primera pel·lícula que Poch va produir amb la seva pròpia empresa, després d’haver estat el productor delegat del primer film de Pedro Almodóvar. La senyora és un film ambientat a la Mallorca dels anys vint del segle passat, basat en la novel·la homònima d’Antoni Mus i protagonitzat per Sílvia Tortosa que va aconseguir un gran ressò internacional. Es podrà veure els dies 15 i 22 de setembre.

En la tria de pel·lícules produïdes no hi podia faltar un film d’Isaki Lacuesta. Després d’haver produït en solitari La leyenda del tiempo, amb gran èxit, l’any 2018 Poch li va coproduir Entre dos aguas, el film escollit perquè es pugui veure a la Filmoteca i que es va endur la Concha d’Or del Festival Internacional de cinema de Sant Sebastià. Es projectarà els dies 18 i 23 de setembre.

Finalment, pel que fa a les pel·lícules produïdes per Poch, els dies 24 i 30 de setembre es projectarà Innisfree de José Luis Guerin, un film rodat a Irlanda l’any 1990 que recupera les vivències del rodatge d’una pel·lícula de John Ford -The Quiet Man- i que ha obtingut diversos reconeixements arreu del món.

D’entre les pel·lícules distribuïdes pel productor igualadí, la Filmoteca i el mateix Paco Poch han escollit Corn Island, del cineasta georgià George Ovashvili a qui Poch va conèixer personalment, una història poètica i minimalista sobre un home i una neta que creen del no res una plantació de blat en un petit illot al mig del riu. Es podrà veure el dia 14 al vespre i el dia 16 a la tarda, amb presentació a càrrec de Paco Poch.

Un altre dels films escollits és Le père de mes enfants, de Mia Hansen-Love, un retrat vital d’un productor francès de cinema independent inspirat en la figura d'Humbart Balsam que es podrà veure els dies 16 i 25 de setembre.

Finalment, la Carta Blanca oferirà també El cavall de Torí, de l’hongarès Béla Tarr, una pel·lícula de culte que es podrà veure els dies 22 i 28 de setembre.

Una vida dedicada al cinema i la televisió

El productor audiovisual Paco Poch (Igualada, 1951) és doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra. Va començar la seva carrera professional com a fotògraf cultural i director de producció de llargmetratges de directors com Pedro Almodóvar, Bigas Luna o Agustí Villaronga.

Ja des de la seva pròpia empresa ha produït diversos llargmetratges i documentals televisius, com La leyenda del tiempo i Cravan vs Cravan, d’Isaki Lacuesta, Innisfree, de José Luís Guerin, Gaudí, de Manuel Huerga, El cas Ben Barka (coproductor), de Serge Le Peron o la mini-sèrie Les Veus del Pamano de Lluís Maria Güell, entre moltes d’altres. Recentment s’ha estrenat la seva darrera coproducció: Sis nits d’agost, un film de Ventura Durall que narra la mort de l’activista Lluís Maria Xirinacs.

Com a productor independent de ficcions i documentals per a cinema i televisió ha apostat sempre per projectes arriscats i innovadors, molts dels quals han aconseguit premis i reconeixements en festivals d’arreu del món i han consolidat grans cineastes com Villaronga, Cadena, Guerín o Lacuesta.

A més de produir cinema i televisió, és distribuïdor a l’estat espanyol de films en versió original, consultor i mànager cultural, i dirigeix un Màster de Producció i Distribuïdor cinematogràfica.