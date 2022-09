Poques vegades dues directores tan potents i ambicioses coincideixen en la programació d’un festival com el de Venècia. Olivia Wilde es va donar a conèixer com actriu a Hollywood fins que va fer el salt a la direcció amb immillorables resultats a Booksmart. Tan bons que aquest film que presenta avui se’l van disputar 18 dels grans estudis. Abans de que es posi de nou darrere de la càmera a Spiderwoman, una nova demostració de la seva altíssima cotització, ens presenta fora de competició Don’t worry darling, un thriller psicològic ben ambiciós. I és que, entre altres, el guió portava anys sent perseguit per directors i té com inspiració films com Inception o El show de Truman. Per tot plegat resulta fàcil d’imaginar que la parella integrada per Florence Pugh i Harry Styles en el film té les hores de felicitat comptades. L’ aparença de film romàntic d’època que marca el film inicialment es va decantant progressivament cap al terror, una tendència que també han mantingut diverses de les propostes d’enguany a Venècia. El resultat, que recorda The stepford wives, té un final decebedor, però manté el segell de Wilde com a directora de gènere que és capaç d’imprimir una frescor i versemblança sorprenent a les seves pel·lícules. L’altra gran directora del dia és Joanna Hogg, favorita dels crítics l’any passat amb la segona part de The souvenir, una autèntica pirueta narrativa que permet comparar el seu estil als dels més selectes cineastes contemporanis. Per això a molts ens ha emocionat veure-la reunir forces de nou amb la gran Tilda Swinton en aquesta immediata The eternal daughter, que aspira a destacar en la Mostra donades les preferències que demostren darrerament els jurats dels festivals internacionals. Però el film s’ho mereix. Som davant d’una proposta elegant i subtil, que també flirteja amb el gènere del terror com Wilde, però en comptes de convertir-lo en una proposta de girs sorprenents, és més aviat una estratègia formal que porta a l’excel·lència el conjunt. Passat, present i futur es barregen en el cap confús del personatge de Swinton, sotmés a enfrontar-se a un entorn hostil mentre la seva realitat va manifestant-se progressivament. Triomfi o no en la competició, serà un dels films destacats entre la cinefília enguany.