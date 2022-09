El CaixaForum Barcelona i el Museu de la Ciència CosmoCaixa han presentat aquest dimecres la temporada 2022-2023 que proposa un viatge “al cor de l’arqueologia, l’art, la ciència, la fotografia, el còmic i el cinema”. El CaixaForum programa un recorregut per totes les facetes del retrat del segle XIX amb el Museu del Prado, un viatge per la història de la fotografia experimental amb el Centre Pompidou i l’interior de sis mòmies de l’Antic Egipte amb el British Museum. El còmic també tindrà el seu espai amb una “completa panoràmica”. Per la seva part, el CosmoCaixa oferirà novetats com una aproximació científica a la creació dels personatges de Pixar.

Sota el lema ‘Creiem en la cultura. Creixem en la cultura’ la temporada que s’ha presentat oferirà una trentena d’exposicions que es podran veure als diferents centres de l’Estat de CaixaForum i Al Museu de la Ciència CosmoCaixa, 4.000 activitats i 8 mostres que viatjaran per més de 80 ciutats d’Espanya i Portugal. En concret, CaixaForum Barcelona oferirà les exposicions ‘Còmic. Somnis i història’, ‘Déus, mags i savis’, ‘Mòmies d’Egipte. Redescobrint sis vides’, ‘El segle del retrat. La imatge de la societat del segle XIX’, ‘Alex Reynolds’, ‘Visions expandides. Fotografia i experimentació’, ‘La imatge humana. Art, identitats i simbolisme’, ‘Cinema i Moda. Per Jean Paul Gaultier’, ‘Digerir el món on és’ i ‘Symphony. Un viatge al cor de la música i El Bolero de Ravel’.