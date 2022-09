La Fira Mediterrània de Manresa incorpora dos nous 'off' d'arts escèniques a la seva oferta artística: un de dansa vinculat al Pla d'impuls a la dansa d'arrel i un altre de teatre que acull propostes de memòria i narració oral. Les programacions 'off' de la Fira permeten que el mercat manresà creixi en contingut i discurs i, al mateix temps, serveixen per donar suport a artistes emergents i a la creació artística sorgida del teixit associatiu. Amb aquestes dues noves incorporacions la Fira compta amb un total de cinc programacions 'off': les dues d'arts escèniques, el Concurs Sons de la Mediterrània, l'Humus Mediterrani i l'Escenari Cases de la Música.

'Off' Pla d'impuls a la dansa d'arrel L'Off del Pla d'impuls a la dansa d'arrel inclou sis propostes realitzades a partir de l'acció 3 del Pla d'impuls a la dansa d'arrel, la d'acompanyament a la creació als esbarts. Amb aquesta acció s'ha estimulat la creació dels esbarts a partir del llenguatge de la dansa d'arrel tradicional amb l'acompanyament de diversos professionals en cada un dels projectes. Les propostes inclouen l'espectacle 'EN5D', de l'Esbart Ciutat Comtal i el grup de música de cambra d'arrel Criatures; 'El cos que ens fa', de l'Esbart Sant Cugat, que mostra l'evolució de la dansa catalana mitjançant els seus directors i coreògrafs; 'N9U', el viatge cap a l'aprenentatge que proposa l'Esbart Sant Martí de Barcelona; i 'Fiblades', a càrrec de La Llançadora, Xarxa de dansa d'arrel de la Catalunya Central, espai compartit dels esbarts de Gironella, Navàs i Sallent. Aquest espectacle tracta sobre el llegat de les colònies i el tèxtil i es podrà veure a la Fàbrica Nova de Manresa. Aquest 'off' també inclou diverses propostes que estaran en procés de creació durant els dies de la Fira. D'una banda, 'Minitatures catalanes', de l'Esbart Dansaire Sícoris, amb peces d'Enric Granados, Eduard Toldrà, Frederic Mompou i Xavier Montsalvatge, i de l'altra, 'Testimoni', de l'Esbart Santa Tecla, fruit de les aportacions de diferents coreògrafs que han treballat amb l'esbart tarragoní. 'Off' Memòria i narració oral L''off' de memòria i narració oral compta aquest any amb la complicitat del festival Gualba Mots i de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya. En formen part dos espectacles: 'La Senyora Florentina i el seu amor Homer', de la Coordinadora de la Catalunya Central de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya. Es tracta de la lectura dramatitzada de l'obra de Mercè Rodoreda, la darrera peça teatral que va interpretar Maria Matilde Almendros, manresana, actriu i locutora de ràdio de la qual enguany es commemora el centenari del seu naixement. I 'Llegendes del Montseny', de Gualba Mots, amb un recull d'històries protagonitzades per personatges com les dones d'aigua, els gegants o la Molsosa. Amb les noves incorporacions, la Fira compta amb un total de cinc programacions 'off'. Així doncs, l'oferta d'arts escèniques es completa amb tres 'off' de música: el Concurs Sons de la Mediterrània, organitzat pel Grup Enderrock i el Centre Artesà Tradicionàrius, adreçat a grups i solistes emergents amb propostes de folk i músiques d’arrel de la Mediterrània i que celebrarà la final en el marc de la Fira; l'Humus Mediterrani, que organitza D’Arrel amb les propostes emergents més properes a l'arrel; i l'Escenari Cases de la Música, amb els grups seleccionats dins del Programa de Suport a la Creació de Cases de la Música.