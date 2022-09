El padre va ser una de les grans sorpreses del setè art mundial fa un parell d’anys i va suposar un dels debuts cinematogràfics més sonats de tots els temps amb la irrupció en la direcció de Florian Zeller. Per altra banda, va venir acompanyat de l’Oscar contra pronòstic per a Anthony Hopkins i el més previsible per a Zeller com a guionista. Després d’El padre, conseqüentment, ens arriba El hijo, també adaptació al cinema de la obra de teatre homònima del propi Zeller. El nivell dels intèrprets es manté, repetint Hopkins i sumant Laura Dern, Vanessa Kirby i Hugh Jackman, aquí en un paper protagonista que sembla cridar estatuetes daurades. En el film interpreta a un pare que veu com el naixement del seu nou fill coincideix amb la depressió del seu fill gran. Les múltiples conseqüències emocionals de l’estat de Nicholas canviaran la vida de tots. Zeller porta la valentia ja present en el material original a un major nivell de versemblança que potser no resultarà fàcil per al gran públic, però indubtablement mereixerà el reconeixement de crítica i indústria. Entre les moltíssimes altres propostes que exhibeix aquests dies la Mostra de Cinema de Venècia hi ha els documentals cinèfils, una nova demostració de l’amor pel cinema que manté any rere any aquest festival, i entre els quals enguany trobem Franco Zeffirelli, Conformista ribelle, sobre el realitzador italià que sempre va tenir un peu en el teatre i l’altre en l’òpera; The Ghost of Richard Harris, sobre el temperamental intèrpret de Camelot i Un hombre llamado caballo i dos treballs que ens han cridat especialment l’atenció. Per una banda, Godard. Seul le Cinéma, que exposa l’atac desmesurat al llenguatge cinematogràfic que exerceix des de fa dècades el cineasta indòmit per excel·lència. Un retrat personal i professional que el situa com una referència pel que fa a portar la contrària constantment a l’ordre imposat. Per altra banda també destaquem Sergio Leone, l’italiano che inventò l’America, que compta amb la lucidesa de cineastes com Spielberg, Tarantino o Scorsese per oferir la seva perspectiva del magistral realitzador de Por un puñado de dolares.