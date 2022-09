Les Vesprades sota l’Alzina de Fonollosa s’han reprogramat amb un format excepcional, de manera que el dissabte 17 de setembre s’oferiran dos concerts. A les 5 de la tarda arrencarà l’actuació de The Penguins, Reggae per Xics i a les 9 del vespre actuaran els osonencs Obeses.

Com a novetat, s’ha fet un preu especial per a les persones que vulguin gaudir de la jornada sencera. Entremig dels dos concerts hi haurà servei de bar i amb la compra d’entrades es pot reservar el tiquet sarronet per berenar o sarró per sopar. Els dos concerts es van haver d’ajornar al juliol, pel risc d’incendis. Només es va poder fer el de The Sey Sisters.