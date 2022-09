La manresana Berta Sala i Dominik Landolt porten jazz en català a Àustria i Hongria

El duet catalano-austríac que formen la cantautora i pianista Berta Sala (Manresa, 1997) i el productor, pianista i compositor Dominik Landolt (Mauerbach, 1991) oferirà el seu treball de jazz en català, titulat Songs of my friend, en una petita gira de tres concerts a Àustria i Hongria.

El primer concert tindrà lloc divendres a Mauerbach, població austríaca de 4.000 habitants, situada prop de Viena, on ja van actuar l’any passat. «Em va sorprendre la manera d’escoltar del públic. Potser el fet de saber que no entendrien la lletra, els va fer estar molt pendents. Tot i que en algunes cançons no fa falta, perquè la música ja expressa l’emoció, abans de cantar jo explicava una mica de què anaven i, en acabar, em venia gent i em deia ‘m’ha agradat molt aquella que parlava d’allò’. Realment va estar molt bé», exposa Berta Sala, que és a Àustria des de dilluns. De fet, en acabar el concert de l’any passat, l’organització ja els va proposar la data per al d’enguany.

L’endemà, dissabte, actuaran a la ciutat balneari de Bad Vöslau (11.000 habitants), també propera a Viena. I diumenge la cita serà al Nemzetközi Jazz Festival, que se celebra Budapest, capital d’Hongria. Aquest concert va sorgir arran de la participació de Sala en la Fira Mediterrània de Manresa de l’any passat, així com també un bolo que van fer el març passat al Golem’s Teatre de Barcelona.

Explica la cantautora manresana que si als concerts de presentació del disc Songs of my friend que van fer a Catalunya (inclòs el del cicle ¾ de Música al Conservatori de Manresa) els músics «eren amics meus», als que faran a Àustria i Hongria «seran amics seus», o sigui de Dominik Landolt. Es tractarà de Dominik Reisner (guitarra), Alex Rielp (baix) i Johannes Neunteufel (bateria), tots companys del músic austríac a la universitat Für Musik de Viena.

El referent de Núria Feliu

Fer jazz en català «va sorgir de manera natural», de forma conjunta entre Sala i Landolt. Songs of my friend inclou onze cançons, vuit en català i tres en anglès. «En Dominik havia escrit els temes ja fa bastants anys, seguint les estructures dels estàndards de jazz, amb lletres en anglès. Jo el vaig venir a visitar a Àustria i, com que soc molt de cultura catalana, em va demanar que li ensenyés cançons en català que m’agradessin: Lluís Llach, Serrat, A Margalida de Joan Isaac... I, no sé en quin moment, vam dir que seria xulo traduir les lletres dels temes de jazz de l’anglès al català. Ho vam provar, i va funcionar!», relata Sala.

«Vam deixar tres cançons en anglès. Una té la lletra molt maca, i vam creure que no calia traduir-la», però al disc també hi ha temes de Landolt que eren instrumentals i als quals Sala va posar lletra: «va ser un procés molt maco, perquè la música ja em deia què havia de dir la lletra: a Amor, a Res més...». I també inclou dues composicions de la manresana que «ja eren en català».

En aquest treball dels dos músics que es van conèixer el 2013 als Tallers Musicals d’Avinyó, hi ha hagut sempre el referent de la recentment traspassada Núria Feliu, «que va demostrar que era possible fer jazz en català, traduïnt estàndards». Per això, en cada actuació a Àustria i Hongria interpretaran dos dels seus temes –El país dels ocells i Aquell infant–, «com a petit homenatge».

Mentrestant, Berta Sala ja està gravant el seu segon CD amb temes propis, d’estil pop mediterrani intimista.