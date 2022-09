La cantant Rosalía ha publicat aquest divendres la versió 'deluxe' del disc ‘Motomami’. L'àlbum 'Motomami +' inclou les cançons que conformen el treball que va publicar el passat 18 de març, així com ‘Despechá’, la popular cançó publicada per la cantant a finals de juliol, un remix de ‘Candy’ amb Chencho Corleone; la versió en directe de ‘La fama’ d’un dels dos concerts que va oferir al Palau Sant Jordi, ‘Aislamiento’, ‘Lax’ i ‘Chiri’ que han sonat als concerts i la nova peça ‘La kilié’. A ‘Thank yu :)’ dona gràcies al públic per escoltar el disc ‘Motomami’.

Abans de la mitjanit, Rosalía ha publicat a les xarxes socials que l’àlbum estava dedicat a totes les seves motomamis, “per estar sempre allí i per cantar els temes quan no havien ni sortit. Aquesta és la millor manera que sé per donar-vos les gràcies. Aquí teniu les inèdites i les que han sonat als shows: ‘Motomami +’”. De fet, alguns dels temes de la nova versió de 'Motomami' ja van ser interpretats als concerts de la cantant catalana 'Despechá', ‘Aislamiento’, ‘Lax’ o ‘Chiri’.