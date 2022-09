El Moll de la Fusta de Barcelona, confirmat ja com l’escenari permanent després d’haver acollit el certamen en temps de pandèmia, és a partir d’avui i fins el diumenge 18 de setembre l’epicentre del món del llibre, un espai de trobada, d’activitat i de venda del que en participaran editorials i escriptors de la Catalunya central. La Setmana del Llibre en Català arriba a la 40a edició consolidant un model que creix en número de metres quadrats, participants i programació i es referma com el punt d’arrancada de la temporada que els segells aprofiten per presentar les seves novetats.

Com explica Anna Roca en l’entrevista de la pàgina precedent, la Setmana és la plataforma des de la que es presenta en societat el nou segell L’Agulla Daurada, que promou el pensament crític des de la literatura de ficció. Els dos primers títols es podran conèixer en sengles activitats col·lectives en els propers dies. Avui divendres (20 h), les especialistes Gemma Garcia i Maria Grau Perejoan parlaran en l’acte Parlem de les antilles i el Carib, un nou univers literari en català, i en el qual es presentaran obres d’autores com Jamaica Kind, Évelyne Trouillot i Maryse Condé, amb qui s’estrena L’Agulla Daurada publicant Travessa del manglar. Divendres vinent (17.30 h), Martí Sales conduirà una trobada commemorativa del centenari del naixement de Pier Paolo Passolini: el segell manresà en publica Una vida violenta.

Una altra editorial de les comarques centrals que serà a la Setmana del Llibre en Català és la berguedana Edicions de L’Albí, que tindrà quatre autors al seu estand signant exemplars: Montse Coll firmarà la seva novel·la Les quatre de Barcelona (demà, 19 h), que ressegueix les petjades de quatre dones en un exercici literari en clau d’homenatge a El quartet d’Alexandria de Durrell; Dolors C. Triola ho farà de la història d’amor àrtica de Blanc trencat (dia 13, a les 18 h); Jordi Castells-Cambray signarà la ficció Empremtes (dia 14, a les 19 h), una novel·la d’aventures ambientada al segle XV; i Piti Capella dedicarà el relat Dits de vent (dia 15, 18.30 h), on parla de com ha superat el greu accident de muntanya on va perdre els dits de les dues mans per congel·lació.

Aquest diumenge (18.45 h), Sebastià Bennassar moderarà la taula rodona Parlem de novel·la històrica, on hi serà, amb altres autors, Ramon Breu, que va publicar Les llàgrimes del dictador amb L’Albí, el segell que dirigeix Jaume Huch.

Un espai per la novel·la negra

Dos autors de la Catalunya central que conreen el gènere negre també seran a la Setmana. Maria Sardans, l’alter ego literari de Montse Cabanas, participarà demà (19.45 h) en la trobada Parlem de novel·la negra, com a autora de Lluna vella (Llibres del Delicte), i al seu costat hi seran Aniol Florensa i Jordi Corbera. Dimarts (18.30 h), el periodista Jordi Agut, redactor d’Esports de Regió7, signarà exemplars de La filla del vent (Pagès Ed.), la novel·la que tanca la trilogia sobre la cara fosca del món de l’esport.

Cerarols, Espelt i el món rural

Avui (17.30 h), tindrà lloc l’acte Parlem de violència, en que Gerard Rosich parlarà del llibre Sobre la violència, de Hannah Arendt, publicat per Angle Editorial. Una altra taula rodona temàtica serà la que demà (17.15 h) presentarà Pep Espelt, l’artífex del Konvent: Tarda rural: Parlem de l’èxode urbà, món rural i emergència climàtica. Hi participarà també la calderina Rosa Cerarols, una altra de les impulsores del Konvent i co-autora del llibre L’altre món rural (Tigre de Paper).

Dos altres autors de les comarques centrals tindran la seva quota de protagonisme en la programació d’aquest dissabte. A les 11.30 h, a l’escenari familiar, la manresana Míriam Tirado presentarà l’àlbum per a infants Sensibles. Un conte per abraçar el que sentim (B de Block), il·lustrat per Marta Moreno. Per la seva part, el berguedà Manel Alías dedicarà exemplars del llibre Rússia, l’escenari més gran del món (Ara), a les 18 h, un títol molt adequat per entendre un dels grans actors del panorama internacional en un moment especialment sensible.

Un altre nom propi de la setmana és el de l’igualadí Arià Paco, que el dia 17 (16 h) presentarà Covarda, vella, tan salvatge (Amsterdam), la novel·la ambientada a la capital de l’Anoia amb la que va guanyar el Premi Roc Boronat de narrativa. El dia 13 (16.30 h), en la taula rodona Parlem de Mercè Rodoreda, que moderarà Eva Piquer, hi participarà l’autor de Puig-reig Abraham Mohino, responsable del llibre Agonia de llum (Godall) on recull la producció poètica de l’escriptora.

El segell martorellenc Adesiara presentarà el dia 11 (12.30 h) La desfeta de Catalunya i la destrucció de Barcelona, de Josep Plantí, en l’acte Els setges de Barcelona de 1706 i 1714: la Catalunya de Josep Plantí. El dissabte 17 (11.45 h), es presentaran els Premis Vila de Martorell, que es va endur els llibres Epigrames, de Marcial, traduït per Jaume Juan; Kurt Scwitters (1887-1948), de Joan Isart; i Ningú, de Joan Manuel Homar. Conduirà l’acte Josefina Canals, secretària del certamen.